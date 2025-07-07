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الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة من نابلس

الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة من نابلس

2025-07-07 03:07:18
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من قرية بيت إمرين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود عوادة، ونور حسونة، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وداهمت عدة منازل، وسط تفتيش وتخريب لمحتوياتها.

الى ذلك، استولت تلك القوات على مركبة، وحطمت زجاج أخرى، خلال اقتحام قرية دوما جنوب نابلس.

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