الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على مركبة من نابلس
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود عوادة، ونور حسونة، بعد دهم وتفتيش منزليهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وداهمت عدة منازل، وسط تفتيش وتخريب لمحتوياتها.
الى ذلك، استولت تلك القوات على مركبة، وحطمت زجاج أخرى، خلال اقتحام قرية دوما جنوب نابلس.
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