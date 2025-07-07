أسعار صرف العملات

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أسعار صرف العملات
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بحسب سلطة النقد الفلسطينية، على النحو التالي:
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