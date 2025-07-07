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الاحتلال يداهم منزلين في عناتا

الاحتلال يداهم منزلين في عناتا

2025-07-07 03:07:17
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزلين، خلال اقتحام بلدة عناتا، شمال شرق القدس.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين: محمود صالح ابراهيم، واسماعيل ابراهيم، وعبث بمحتوياتهما.

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