فتوح يرحب بما تضمنه بيان قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية ويعتبره تجسيدا لمبادئ العدالة الدولية

فتوح يرحب بما تضمنه بيان قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية ويعتبره تجسيدا لمبادئ العدالة الدولية
وأضاف فتوح، في بيان، صدر اليوم الاثنين، ان هذا الموقف يشكل تجسيدا متقدما لمبادئ العدالة الدولية، ورفضا للمعايير المزدوجة، ورسالة دعم صلبة للشعب الفلسطيني، في نضاله المشروع لنيل حريته، وكرامته، وإنهاء الاحتلال.
ودعا دول مجموعة "بريكس" والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان وعدالة قضيتنا وما يواجه شعبنا من ظلم منذ 77 عاما إلى الانتقال من المواقف الأخلاقية إلى إجراءات عملية وملموسة، عبر ممارسة ضغط سياسي واقتصادي وقانوني حقيقي على حكومة الاحتلال، لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانها الوحشي، وحرب الإبادة التي تشنها على أكثر من مليوني ونصف المليون من أبناء شعبنا في قطاع غزة على مدار 22 شهرا، في ظل ظروف إنسانية كارثية غير مسبوقة.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي أو تقاعسه ساعد في تفاقم الجريمة، وتسبب في إبادة عشرات آلاف من الاطفال والنساء، ومنح الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في سياساته العنصرية القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي، وتدمير مقومات الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق، أكد فتوح أن السلام العادل لا يمكن أن يبنى على أنقاض المجازر والقتل، ولا أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعرب عن تقديره العميق لمواقف الدول التي تنحاز لقيم الإنسانية والعدالة، واهاب بالمجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه المأساة وتمكين شعبنا من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الرئيس البرازيلي يدعو في قمة بريكس إلى "عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة" في غزة
الانتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية بمجمع 324 في الجفير
ما سبب الغياب المفاجئ لمحمد صلاح عن جنازة ديوغو جوتا؟
مملكة البحرين تطلق أول برنامج وطني شبابي في مجال حماية المستهلك على المستوى الخليجي والعربي
تعليق حاد من ترامب على إعلان ماسك تأسيس حزب جديد
صحيفة تكشف: جيش الاحتلال تكتم على استهداف إيران 5 قواعد عسكرية بشكل مباشر