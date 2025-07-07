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فتوح يرحب بما تضمنه بيان قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية ويعتبره تجسيدا لمبادئ العدالة الدولية

فتوح يرحب بما تضمنه بيان قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية ويعتبره تجسيدا لمبادئ العدالة الدولية

2025-07-07 03:07:17
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بما تضمنه البيان الختامي لقمة دول مجموعة "بريكس"، التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيل، من مواقف شجاعة تعبر عن انحياز للحق والعدالة، عبر الدعوة الصريحة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمطالبة بانسحاب جيش الاحتلال الكامل من القطاع والأراضي الفلسطينية كافة، وإدانة واضحة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد شعبنا الصامد.

وأضاف فتوح، في بيان، صدر اليوم الاثنين، ان هذا الموقف يشكل تجسيدا متقدما لمبادئ العدالة الدولية، ورفضا للمعايير المزدوجة، ورسالة دعم صلبة للشعب الفلسطيني، في نضاله المشروع لنيل حريته، وكرامته، وإنهاء الاحتلال.

ودعا دول مجموعة "بريكس" والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان وعدالة قضيتنا وما يواجه شعبنا من ظلم منذ 77 عاما إلى الانتقال من المواقف الأخلاقية إلى إجراءات عملية وملموسة، عبر ممارسة ضغط سياسي واقتصادي وقانوني حقيقي على حكومة الاحتلال، لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانها الوحشي، وحرب الإبادة التي تشنها على أكثر من مليوني ونصف المليون من أبناء شعبنا في قطاع غزة على مدار 22 شهرا، في ظل ظروف إنسانية كارثية غير مسبوقة.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي أو تقاعسه ساعد في تفاقم الجريمة، وتسبب في إبادة عشرات آلاف من الاطفال والنساء، ومنح الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في سياساته العنصرية القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي، وتدمير مقومات الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، أكد فتوح أن السلام العادل لا يمكن أن يبنى على أنقاض المجازر والقتل، ولا أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعرب عن تقديره العميق لمواقف الدول التي تنحاز لقيم الإنسانية والعدالة، واهاب بالمجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه المأساة وتمكين شعبنا من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة.

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