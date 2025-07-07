الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية لفيلق القدس في جنوب سورية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في جنوب سورية خلال عملية ليلية خاصة نفذتها قواته.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد نفذت قوات الجيش، بناء على معلومات دقيقة من تحقيقات الوحدة 504، عملية ليلية خاصة في جنوب سورية، تمكنت خلالها من القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في منطقة تل قدسنا.

وجاء تنفيذ هذه العلمية بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي،على يد قوات لواء الإسكندروني (3) التابع للفرقة 210، بالتعاون مع محققي الوحدة الميدانيين.

وتعد هذه العملية الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذها قوات الفرقة 210 في إطار جهودها لمنع تمركز وتوسع أي وجود لعناصر مسلحة في جنوب سورية، والتي قد تهدد أمن إسرائيل، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش في البيان إن القوات الإسرائيلية تواصل انتشارها في المنطقة لتأمين الحدود وحماية سكان إسرائيل من أي هجمات محتملة أو محاولات تهريب أسلحة.

ويأتي هذا النشاط العسكري، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضمن سلسلة من العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع ومجموعات تابعة لفيلق القدس الإيراني وحلفائه في سورية، خاصة في الجنوب القريب من الحدود الإسرائيلية، حيث تعمل إسرائيل على منع تسلل عناصر مسلحة أو إقامة قواعد عسكرية قد تستخدم لاستهدافها.