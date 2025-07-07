الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية لفيلق القدس في جنوب سورية

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية لفيلق القدس في جنوب سورية
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد نفذت قوات الجيش، بناء على معلومات دقيقة من تحقيقات الوحدة 504، عملية ليلية خاصة في جنوب سورية، تمكنت خلالها من القبض على خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في منطقة تل قدسنا.
وجاء تنفيذ هذه العلمية بحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي،على يد قوات لواء الإسكندروني (3) التابع للفرقة 210، بالتعاون مع محققي الوحدة الميدانيين.
وتعد هذه العملية الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذها قوات الفرقة 210 في إطار جهودها لمنع تمركز وتوسع أي وجود لعناصر مسلحة في جنوب سورية، والتي قد تهدد أمن إسرائيل، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش في البيان إن القوات الإسرائيلية تواصل انتشارها في المنطقة لتأمين الحدود وحماية سكان إسرائيل من أي هجمات محتملة أو محاولات تهريب أسلحة.
ويأتي هذا النشاط العسكري، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضمن سلسلة من العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع ومجموعات تابعة لفيلق القدس الإيراني وحلفائه في سورية، خاصة في الجنوب القريب من الحدود الإسرائيلية، حيث تعمل إسرائيل على منع تسلل عناصر مسلحة أو إقامة قواعد عسكرية قد تستخدم لاستهدافها.
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