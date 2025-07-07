ترامب يتوعد برسوم جمركية إضافية على دول بريكس

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تتبنى سياسات مجموعة بريكس، التي تضم 11 دولة أبرزها البرازيل وروسيا والهند والصين.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. لن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة".

كما أعلن ترامب أنه سيبدأ يوم الإثنين بإرسال الدفعة الأولى من الرسائل الرسمية إلى دول عدة حول العالم، لحضها على التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية باهظة على صادراتها.

في المقابل، انتقد قادة دول مجموعة بريكس المجتمعون في ريو دي جانيرو الرسوم الجمركية التي يلوح ترامب بفرضها، وكذلك الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول: "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المشوّهة للتجارة"، معتبرين أن مثل هذه الرسوم "غير قانونية وتعسفية" وتهدد بتقويض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ونشر حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي.

ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، التي تمثل نحو نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي، اجتماعهم السنوي على مدى يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا.

ورغم الانتقادات المبطنة، حرص القادة على عدم توجيه هجوم مباشر للولايات المتحدة أو رئيسها، خاصة وأن العديد من دول المجموعة منخرطة في مفاوضات تجارية مع واشنطن.

من جهته، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بينسنت، أن الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من آب/أغسطس المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع الشركاء التجاريين، من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب قد أحدث في نيسان/أبريل الماضي صدمة عالمية بإعلانه عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و50%، لكنه علّق لاحقًا تطبيق هذه الزيادات حتى التاسع من يوليو، لفتح المجال أمام المفاوضات.

في مستهل القمة، وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الأوضاع الدولية بأنها تشهد "انهيارا غير مسبوق للنهج التعددي".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تشهد للمرة الأولى منذ 12 عاما غياب الرئيس الصيني، في حين يغيب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، وهو ما يعتبر جريمة حرب.

ورغم ذلك، وجه بوتين كلمة عبر الفيديو، أكد فيها أن مجموعة بريكس باتت تعتبر "إحدى المراكز الرئيسية للحكم العالمي"، مشددا على أن زمن "القطب الأوحد" في العلاقات الدولية قد ولى.