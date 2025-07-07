طبيب بايدن يمثل أمام الكونغرس ضمن التحقيق حول صحة الرئيس السابق

خبرني - أعلن النائب الجمهوري، جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، أن طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن سيمثل أمام اللجنة يوم الأربعاء المقبل للإدلاء بشهادته، وذلك بعد رفض سابق دفع الكونغرس إلى إصدار أمر استدعاء بحقه.

يأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع تجريه اللجنة بشأن ما تصفه بـ "تدهور" في صحة بايدن أثناء رئاسته.

وفي تصريحات لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز" Fox News، أوضح كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، أن اللجنة لديها "العديد من الأسئلة" للدكتور كيفن أوكونور، تتعلق بـ"التقارير الصحية التي يقدمها للشعب الأميركي عن جو بايدن".

وعبّر كومر عن تشككه في دقة هذه التقارير قائلاً: "لا أعتقد أن أحداً في أميركا.. يعتقد أن صحة بايدن قريبة من صحة الدكتور أوكونور التي ينشرها باستمرار".

وأضاف كومر أن اللجنة ستطرح على أوكونور "الكثير من الأسئلة الطبية والكثير من القضايا القانونية"، مشيراً إلى أنه "ستتاح له فرصة لشرح كيف يمكنه باستمرار إصدار تقارير صحية متفائلة عن جو بايدن".

وشدد رئيس اللجنة على "جديته" في هذا التحقيق، لافتاً إلى إعلان المدعية العامة الأميركية بام بوندي عن "تحقيق في وزارة العدل في الاستخدام غير القانوني للقلم الآلي"، في إشارة محتملة إلى قضايا تتعلق بالتوقيع على وثائق رسمية.

وبالإضافة إلى أوكونور، تستعد اللجنة لإجراء مقابلات مع خمسة أعضاء آخرين من الإدارة السابقة للرئيس بايدن في وقت قريب.

ووجه كومر تحذيراً شديداً، مؤكداً أنه "إذا لم يجيبوا على أسئلتنا، أو إذا لم يحضروا هذه المقابلات والإفادات المكتوبة، فسنعتبرهم ازدراءً للكونغرس".

وأكد على وحدة المؤتمر الجمهوري في سعيه "للوصول إلى الحقيقة في هذا الشأن"، مضيفاً: "نريد أن نعرف من كان يُصرّح باستخدام التوقيع الآلي".

وأكد كومر الأهمية القصوى لتحديد "الدائرة الداخلية" التي كانت تدير الإدارة بالفعل والتي كانت وراء ما وصفه بـ"التستر الهائل على تدهور صحة جو بايدن".