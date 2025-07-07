تريندز يدشن مكتبه الافتراضي في باريس

MENAFN - Al-Bayan) دشَّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المعرفي بين مراكز الفكر إقليمياً ودولياً، وترجمةً لإستراتيجيته البحثية الشاملة التي تركز على إنتاج معرفة وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستشرافية.

ويعتمد المكتب الجديد على بنية رقمية متقدمة تتيح تنفيذ فعاليات علمية عن بُعد، وتنظيم ندوات افتراضية، وإنتاج محتوى معرفي متنوع باللغتين العربية والفرنسية، متاح عبر المنصات الرقمية التابعة لـ"تريندز".

وشهد حفل التدشين الافتراضي حضور نخبة من الباحثين والشركاء الدوليين، وممثلين عن مؤسسات فكرية وأكاديمية من فرنسا والعالم العربي، حيث تم استعراض أهداف المكتب وخطة عمله للمرحلة المقبلة.

ويهدف مكتب "تريندز" في باريس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تعزيز الربط الأكاديمي من خلال بناء شراكات فعالة بين مراكز الفكر والجامعات والمعاهد البحثية في العالم العربي والفضاء الفرنكوفوني، وتشجيع المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الخبرات، مع التركيز على التعاون المعرفي مع فرنسا كمركز محوري للبحث الفرنكوفوني.

كما يسعى المكتب إلى رصد وتحليل الإنتاج المعرفي الصادر باللغة الفرنسية، لا سيما في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الجيوسياسية، والقضايا الاجتماعية والبيئية، وترجمته أو تبسيطه وجعله متاحاً للقارئ العربي، إضافة إلى بناء منصة تواصل فكرية وثقافية عبر تنظيم ندوات ومؤتمرات ومطبوعات مشتركة باللغتين العربية والفرنسية، وتسهيل الحوار متعدد الأطراف حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل التغير المناخي والأمن الرقمي.

كما يعمل المكتب على تشجيع الترجمة والنشر بين اللغتين العربية والفرنسية، لتعزيز تدفق المعرفة وتوسيع دائرة التأثير الثقافي والفكري المتبادل.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن افتتاح مكتب جديد في العاصمة الفرنسية يسهم في تعزيز المشهد العلمي، ويدعم التعاون في هذا المجال على المستوى الدولي.

وأضاف أن الإعلان عن تدشين مكتب فرنسا جاء في إطار التزام المركز بتعزيز البحث العلمي والمعرفي والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه الشعوب.