طارق خوري يضع بين يدي جعفر حسان مقترحا مهما
خبرني - وجه النائب السابق طارق خوري، رسال مهمة لرئيس الوزراء جعفر حسان لمعالجة أزمة رفض التأمين الصحي من قبل مزوّدي الخدمات الطبية.
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء،
الدكتور جعفر حسان الأكرم،
رئاسة الوزراء – عمّان
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: مقترح لمعالجة أزمة رفض التأمين الصحي من قبل مزوّدي الخدمات الطبية
تواجه المنظومة الصحية في الأردن اليوم أزمة متفاقمة، تتمثّل في تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات والصيدليات الرافضين لقبول التأمين الصحي، مما يُشكّل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطن الأردني ويقوّض مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.
وبناءً عليه، أضع بين يدي دولتكم مقترحًا عمليًا قابلاً للتنفيذ، يهدف إلى إنهاء هذا الإشكال من جذوره:
أولًا: تقوم مجموعة من البنوك المحلية والنقابات المعنية، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني، بتأسيس شركة دفع متخصصة، تتولى تسديد فواتير الخدمات الصحية بشكل دوري (أسبوعي) إلى الأطباء، المستشفيات، والصيدليات، لقاء خصم نسبة مئوية بسيطة من قيمة الفاتورة.
ثانيًا: تتولى هذه الشركة تحصيل المبالغ من شركات التأمين الصحي، بناءً على اتفاقيات موقعة مسبقًا، وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني، نظرًا لأن رقابة شركات التأمين من اختصاصه.
ثالثًا: يشكّل البنك المركزي في هذا النموذج الضامن والجهة الرقابية، بما يعزّز الثقة بالمنظومة، ويُنهي إشكالية“قبول أو رفض” التأمين الصحي.
إنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى:
حماية حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عادلة ومنتظمة،
تعزيز ثقة مقدّمي الخدمات الصحية بالتأمين،
تنظيم العلاقة المالية بين شركات التأمين ومزوّدي الخدمة،
وتثبيت أركان منظومة صحية مستدامة وموثوقة.
أضع هذا المقترح أمام دولتكم، راجيًا التوجيه بدراسته ومتابعته، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
د. طـارق سـامي خـوري
7/7/2025
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