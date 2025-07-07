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طارق خوري يضع بين يدي جعفر حسان مقترحا مهما

طارق خوري يضع بين يدي جعفر حسان مقترحا مهما

2025-07-07 03:00:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وجه النائب السابق طارق خوري، رسال مهمة لرئيس الوزراء جعفر حسان لمعالجة أزمة رفض التأمين الصحي من قبل مزوّدي الخدمات الطبية.
وتاليا نص الرسالة:


دولة رئيس الوزراء،
الدكتور جعفر حسان الأكرم،
رئاسة الوزراء – عمّان

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مقترح لمعالجة أزمة رفض التأمين الصحي من قبل مزوّدي الخدمات الطبية

تواجه المنظومة الصحية في الأردن اليوم أزمة متفاقمة، تتمثّل في تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات والصيدليات الرافضين لقبول التأمين الصحي، مما يُشكّل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطن الأردني ويقوّض مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وبناءً عليه، أضع بين يدي دولتكم مقترحًا عمليًا قابلاً للتنفيذ، يهدف إلى إنهاء هذا الإشكال من جذوره:

أولًا: تقوم مجموعة من البنوك المحلية والنقابات المعنية، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني، بتأسيس شركة دفع متخصصة، تتولى تسديد فواتير الخدمات الصحية بشكل دوري (أسبوعي) إلى الأطباء، المستشفيات، والصيدليات، لقاء خصم نسبة مئوية بسيطة من قيمة الفاتورة.

ثانيًا: تتولى هذه الشركة تحصيل المبالغ من شركات التأمين الصحي، بناءً على اتفاقيات موقعة مسبقًا، وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني، نظرًا لأن رقابة شركات التأمين من اختصاصه.

ثالثًا: يشكّل البنك المركزي في هذا النموذج الضامن والجهة الرقابية، بما يعزّز الثقة بالمنظومة، ويُنهي إشكالية“قبول أو رفض” التأمين الصحي.

إنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى:
حماية حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عادلة ومنتظمة،
تعزيز ثقة مقدّمي الخدمات الصحية بالتأمين،
تنظيم العلاقة المالية بين شركات التأمين ومزوّدي الخدمة،
وتثبيت أركان منظومة صحية مستدامة وموثوقة.

أضع هذا المقترح أمام دولتكم، راجيًا التوجيه بدراسته ومتابعته، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

د. طـارق سـامي خـوري
7/7/2025

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