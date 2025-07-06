الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد العجيري يفتتح برنامجا تدريبيا للطلبة العرب

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الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد العجيري يفتتح برنامجا تدريبيا للطلبة العرب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 7 (كونا) -- أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لقطاع الشؤون الإدارية والمالية السفير محمد العجيري اليوم الأحد أهمية البرامج التدريبية في تعريف الجمهور العربي بآليات العمل داخل الجامعة.
وقال السفير العجيري في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات إن الجامعة حريصة على إشراك الشباب العربي في منظمة العمل العربي المشترك واتاحة الفرصة لهذه الشريحة لمعرفة طرق وأساليب العمل داخل الأمانة العامة للجامعة.
وأعرب عن الثقة بأن تساهم البرامج التدريبية في رفع الوعي لدى الجمهور العربي بأهمية الدور الذي تقوم به الجامعة بخاصة في سياق دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المستقبل.
وذكر العجيري ان البرنامج التدريبي يستمر شهرا كاملا ويتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة التعريفية التي يحاضر فيها مسؤولون وخبراء من مختلف قطاعات الجامعة لا سيما قطاع الأمن القومي العربي.
وأوضح ان المحاضرات تتناول أيضا التحديات الأمنية الحالية وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء والأنشطة المتعلقة بالملف الاجتماعي في مجالات التنمية والأسرة والمرأة الى جانب جلسة توعوية حول العملية الانتخابية وأهميتها في ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمعات العربية.
ولفت العجيري الى احتواء البرنامج على زيارات ميدانية داخل مقر الأمانة العامة من بينها زيارة القاعة الكبرى وتنظيم جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب مع توزيع الطلبة على عدد من الإدارات للاطلاع على أساليب العمل فيها وتلقي التدريب المتخصص.
وتقيم الجامعة بصفة دورية دورات وبرامج موجهة للطلبة من كل الدول العربية لتدريب الشباب على طبيعة العمل اليومي بمختلف إدارات الأمانة العامة وذلك حسب التخصصات بهدف إشراكهم في العمل العربي المشترك. (النهاية)
م م / ن ع ع
وقال السفير العجيري في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات إن الجامعة حريصة على إشراك الشباب العربي في منظمة العمل العربي المشترك واتاحة الفرصة لهذه الشريحة لمعرفة طرق وأساليب العمل داخل الأمانة العامة للجامعة.
وأعرب عن الثقة بأن تساهم البرامج التدريبية في رفع الوعي لدى الجمهور العربي بأهمية الدور الذي تقوم به الجامعة بخاصة في سياق دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المستقبل.
وذكر العجيري ان البرنامج التدريبي يستمر شهرا كاملا ويتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة التعريفية التي يحاضر فيها مسؤولون وخبراء من مختلف قطاعات الجامعة لا سيما قطاع الأمن القومي العربي.
وأوضح ان المحاضرات تتناول أيضا التحديات الأمنية الحالية وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء والأنشطة المتعلقة بالملف الاجتماعي في مجالات التنمية والأسرة والمرأة الى جانب جلسة توعوية حول العملية الانتخابية وأهميتها في ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمعات العربية.
ولفت العجيري الى احتواء البرنامج على زيارات ميدانية داخل مقر الأمانة العامة من بينها زيارة القاعة الكبرى وتنظيم جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب مع توزيع الطلبة على عدد من الإدارات للاطلاع على أساليب العمل فيها وتلقي التدريب المتخصص.
وتقيم الجامعة بصفة دورية دورات وبرامج موجهة للطلبة من كل الدول العربية لتدريب الشباب على طبيعة العمل اليومي بمختلف إدارات الأمانة العامة وذلك حسب التخصصات بهدف إشراكهم في العمل العربي المشترك. (النهاية)
م م / ن ع ع
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