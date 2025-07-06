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الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد العجيري يفتتح برنامجا تدريبيا للطلبة العرب

الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد العجيري يفتتح برنامجا تدريبيا للطلبة العرب

2025-07-06 02:16:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 7 (كونا) -- أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لقطاع الشؤون الإدارية والمالية السفير محمد العجيري اليوم الأحد أهمية البرامج التدريبية في تعريف الجمهور العربي بآليات العمل داخل الجامعة.
وقال السفير العجيري في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات إن الجامعة حريصة على إشراك الشباب العربي في منظمة العمل العربي المشترك واتاحة الفرصة لهذه الشريحة لمعرفة طرق وأساليب العمل داخل الأمانة العامة للجامعة.
وأعرب عن الثقة بأن تساهم البرامج التدريبية في رفع الوعي لدى الجمهور العربي بأهمية الدور الذي تقوم به الجامعة بخاصة في سياق دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المستقبل.
وذكر العجيري ان البرنامج التدريبي يستمر شهرا كاملا ويتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة التعريفية التي يحاضر فيها مسؤولون وخبراء من مختلف قطاعات الجامعة لا سيما قطاع الأمن القومي العربي.
وأوضح ان المحاضرات تتناول أيضا التحديات الأمنية الحالية وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء والأنشطة المتعلقة بالملف الاجتماعي في مجالات التنمية والأسرة والمرأة الى جانب جلسة توعوية حول العملية الانتخابية وأهميتها في ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمعات العربية.
ولفت العجيري الى احتواء البرنامج على زيارات ميدانية داخل مقر الأمانة العامة من بينها زيارة القاعة الكبرى وتنظيم جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب مع توزيع الطلبة على عدد من الإدارات للاطلاع على أساليب العمل فيها وتلقي التدريب المتخصص.
وتقيم الجامعة بصفة دورية دورات وبرامج موجهة للطلبة من كل الدول العربية لتدريب الشباب على طبيعة العمل اليومي بمختلف إدارات الأمانة العامة وذلك حسب التخصصات بهدف إشراكهم في العمل العربي المشترك. (النهاية)

م م / ن ع ع


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