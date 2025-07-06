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الكويت وبريطانيا تعقدان الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي وتوقعان ثلاث اتفاقيات محورية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -– عقدت اليوم الأحد في دولة الكويت أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس الجانب البريطاني وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ديفيد لامي.
وقالت (الخارجية) في بيان صحفي لها إن الوزير اليحيا استهل الاجتماع بنقل تحيات دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى المملكة المتحدة وشعبها الصديق مشيدا بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين التي تعود نشأتها الرسمية لـ 126 عاما وصداقة ممتدة إلى أكثر من 250 عاما من التجارة بين البلدين منذ عام 1775.
واستذكر اليحيا المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الثقافة وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي وتجلى فيها الالتزام البريطاني الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.
وأثنى على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على كافة الأصعدة مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
من جانبه عبر وزير خارجية المملكة المتحدة وفق البيان عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية آملا الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وترسيخ دعائمها على كافة الأصعدة.
وجرى خلال الحوار بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تكثيف التعاون في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة ومن بينها التطورات الراهنة في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت أعمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية والتي تأتي استكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن خلال العام المقبل. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
وقالت (الخارجية) في بيان صحفي لها إن الوزير اليحيا استهل الاجتماع بنقل تحيات دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى المملكة المتحدة وشعبها الصديق مشيدا بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين التي تعود نشأتها الرسمية لـ 126 عاما وصداقة ممتدة إلى أكثر من 250 عاما من التجارة بين البلدين منذ عام 1775.
واستذكر اليحيا المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الثقافة وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي وتجلى فيها الالتزام البريطاني الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.
وأثنى على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على كافة الأصعدة مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
من جانبه عبر وزير خارجية المملكة المتحدة وفق البيان عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية آملا الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وترسيخ دعائمها على كافة الأصعدة.
وجرى خلال الحوار بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تكثيف التعاون في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة ومن بينها التطورات الراهنة في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت أعمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية والتي تأتي استكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن خلال العام المقبل. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
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