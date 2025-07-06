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الكويت وبريطانيا تعقدان الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي وتوقعان ثلاث اتفاقيات محورية

الكويت وبريطانيا تعقدان الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي وتوقعان ثلاث اتفاقيات محورية

2025-07-06 02:16:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -– عقدت اليوم الأحد في دولة الكويت أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس الجانب البريطاني وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ديفيد لامي.
وقالت (الخارجية) في بيان صحفي لها إن الوزير اليحيا استهل الاجتماع بنقل تحيات دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى المملكة المتحدة وشعبها الصديق مشيدا بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين التي تعود نشأتها الرسمية لـ 126 عاما وصداقة ممتدة إلى أكثر من 250 عاما من التجارة بين البلدين منذ عام 1775.
واستذكر اليحيا المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة والعلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الثقافة وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي وتجلى فيها الالتزام البريطاني الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.
وأثنى على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على كافة الأصعدة مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
من جانبه عبر وزير خارجية المملكة المتحدة وفق البيان عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية آملا الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وترسيخ دعائمها على كافة الأصعدة.
وجرى خلال الحوار بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه تكثيف التعاون في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا الهامة ومن بينها التطورات الراهنة في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت أعمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية والتي تأتي استكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن خلال العام المقبل. (النهاية)

ن م ع / أ م ح


MENAFN06072025000071011013ID1109765885

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