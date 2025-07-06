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وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره السوري لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره السوري لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

2025-07-06 02:16:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -– أجرى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاحد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.
وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)

ن م ع / أ م ح


MENAFN06072025000071011013ID1109765884

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