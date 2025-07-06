وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره السوري لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

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وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره السوري لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -– أجرى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاحد اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني.
وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
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