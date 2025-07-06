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الصندوق الكويتي للتنمية و(الخارجية) البريطانية يوقعان مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي

الصندوق الكويتي للتنمية و(الخارجية) البريطانية يوقعان مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي

2025-07-06 02:16:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية مشتركة طارئة للسكان المتضررين من النزاع في كل من جمهوريتي السودان والصومال.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه بموجب هذه الشراكة المتجددة ستقدم (الخارجية) البريطانية إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية منحة إنسانية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي (خمسة ملايين دولار لكل جانب) لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان.
وأضاف أن الهدف من دعم منظمة (اليونيسف) في السودان هو الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل.
وذكر أن الجانبين سيقدمان منحة إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار (5ر2 مليون دولار لكل جانب) للمساهمة في تمويل مشروع مشترك لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمهورية الصومال.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع مذكرتي التفاهم لتقديم مساعدات إنسانية للسودان والصومال يعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام.
وأوضح البحر أن التعاون مع (الخارجية) البريطانية سيسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لدعم المجتمعات الأشد احتياجا في السودان والصومال بالإضافة إلى أنه يكرس الدور الرائد لدولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو وفق البيان إن الشراكة القائمة بين الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية تعكس التزاما موحدا تجاه الإنسانية.
وأضاف سو أن هذه المنحة لا تمثل مجرد دعم مالي بل هي رسالة واضحة تجسد الالتزام الجماعي بدعم الشعب الصومالي وأنه جاري العمل من خلال هذا التعاون على استعادة الخدمات الأساسية في المجتمعات التي طالما عانت من التهميش مبينا أن ذلك يعكس الدور الإنساني الراسخ لدولة الكويت والدور الثابت للمملكة المتحدة في تعزيز تضامن العالم.
ووقع المذكرتين عن الجانب الكويتي زير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا فيما وقعها عن الجانب البريطاني وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي نيابة.
يذكر أن المذكرتين تأتيان ضمن إطار اتفاقية التعاون المبرمة في فبراير 2020 بين الصندوق الكويتي للتنمية وإدارة التنمية الدولية التابعة لوزارة التنمية الدولية (سابقا) في المملكة المتحدة والتي أرست قواعد تقديم الدعم الإنساني المشترك لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب في جميع أنحاء العالم. (النهاية)

م ض / أ م ح


MENAFN06072025000071011013ID1109765883

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