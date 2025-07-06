الصندوق الكويتي للتنمية و(الخارجية) البريطانية يوقعان مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي

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الصندوق الكويتي للتنمية و(الخارجية) البريطانية يوقعان مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرتي تفاهم للتعاون الإنمائي مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية مشتركة طارئة للسكان المتضررين من النزاع في كل من جمهوريتي السودان والصومال.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه بموجب هذه الشراكة المتجددة ستقدم (الخارجية) البريطانية إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية منحة إنسانية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي (خمسة ملايين دولار لكل جانب) لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان.
وأضاف أن الهدف من دعم منظمة (اليونيسف) في السودان هو الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل.
وذكر أن الجانبين سيقدمان منحة إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار (5ر2 مليون دولار لكل جانب) للمساهمة في تمويل مشروع مشترك لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمهورية الصومال.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع مذكرتي التفاهم لتقديم مساعدات إنسانية للسودان والصومال يعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام.
وأوضح البحر أن التعاون مع (الخارجية) البريطانية سيسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لدعم المجتمعات الأشد احتياجا في السودان والصومال بالإضافة إلى أنه يكرس الدور الرائد لدولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو وفق البيان إن الشراكة القائمة بين الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية تعكس التزاما موحدا تجاه الإنسانية.
وأضاف سو أن هذه المنحة لا تمثل مجرد دعم مالي بل هي رسالة واضحة تجسد الالتزام الجماعي بدعم الشعب الصومالي وأنه جاري العمل من خلال هذا التعاون على استعادة الخدمات الأساسية في المجتمعات التي طالما عانت من التهميش مبينا أن ذلك يعكس الدور الإنساني الراسخ لدولة الكويت والدور الثابت للمملكة المتحدة في تعزيز تضامن العالم.
ووقع المذكرتين عن الجانب الكويتي زير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا فيما وقعها عن الجانب البريطاني وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي نيابة.
يذكر أن المذكرتين تأتيان ضمن إطار اتفاقية التعاون المبرمة في فبراير 2020 بين الصندوق الكويتي للتنمية وإدارة التنمية الدولية التابعة لوزارة التنمية الدولية (سابقا) في المملكة المتحدة والتي أرست قواعد تقديم الدعم الإنساني المشترك لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب في جميع أنحاء العالم. (النهاية)
م ض / أ م ح
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه بموجب هذه الشراكة المتجددة ستقدم (الخارجية) البريطانية إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية منحة إنسانية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي (خمسة ملايين دولار لكل جانب) لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان.
وأضاف أن الهدف من دعم منظمة (اليونيسف) في السودان هو الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل.
وذكر أن الجانبين سيقدمان منحة إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار (5ر2 مليون دولار لكل جانب) للمساهمة في تمويل مشروع مشترك لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمهورية الصومال.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع مذكرتي التفاهم لتقديم مساعدات إنسانية للسودان والصومال يعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام.
وأوضح البحر أن التعاون مع (الخارجية) البريطانية سيسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لدعم المجتمعات الأشد احتياجا في السودان والصومال بالإضافة إلى أنه يكرس الدور الرائد لدولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو وفق البيان إن الشراكة القائمة بين الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية تعكس التزاما موحدا تجاه الإنسانية.
وأضاف سو أن هذه المنحة لا تمثل مجرد دعم مالي بل هي رسالة واضحة تجسد الالتزام الجماعي بدعم الشعب الصومالي وأنه جاري العمل من خلال هذا التعاون على استعادة الخدمات الأساسية في المجتمعات التي طالما عانت من التهميش مبينا أن ذلك يعكس الدور الإنساني الراسخ لدولة الكويت والدور الثابت للمملكة المتحدة في تعزيز تضامن العالم.
ووقع المذكرتين عن الجانب الكويتي زير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا فيما وقعها عن الجانب البريطاني وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي نيابة.
يذكر أن المذكرتين تأتيان ضمن إطار اتفاقية التعاون المبرمة في فبراير 2020 بين الصندوق الكويتي للتنمية وإدارة التنمية الدولية التابعة لوزارة التنمية الدولية (سابقا) في المملكة المتحدة والتي أرست قواعد تقديم الدعم الإنساني المشترك لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب في جميع أنحاء العالم. (النهاية)
م ض / أ م ح
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