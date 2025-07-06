الوفيات اليوم الأحد 6 يوليو 2025

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الوفيات اليوم الأحد 6 يوليو 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- في ذمة الله:
- فوزية سند ضويحي السعيدي 42 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سعد العبدالله ق 4 ش 427 م 258 أزرق6
- زهراء حسين جلال الحسيني 89 عاما (شيعت)
(زوجة سيد حسين الموسوي)
الرجا والنساء: حسينية سيد محمد سلوى ق3 شارع المسجد الأقصى قسيمة25
- نورة حمد يحيى اليحيى 81 عاما (شيعت)
(زوجة سعد عبدالله علي الغانم)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: مشرف ق4 ش7 م23
- فيصل علي موسى الصايغ 60 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: مسجد الإمام الصادق
النساء: بيان ق 6 ش 3 م 66
- وليد نايف حمد الدبوس 68 عاما (شيع)
الرجال: ديوان الدبوس الفحيحيل
النساء: السرة ق5 ش3 م53
- محمد فايز عبدالله الذربان 85 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الخالدية ق4 ش44 م6
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
- فوزية سند ضويحي السعيدي 42 عاما (شيعت)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سعد العبدالله ق 4 ش 427 م 258 أزرق6
- زهراء حسين جلال الحسيني 89 عاما (شيعت)
(زوجة سيد حسين الموسوي)
الرجا والنساء: حسينية سيد محمد سلوى ق3 شارع المسجد الأقصى قسيمة25
- نورة حمد يحيى اليحيى 81 عاما (شيعت)
(زوجة سعد عبدالله علي الغانم)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: مشرف ق4 ش7 م23
- فيصل علي موسى الصايغ 60 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: مسجد الإمام الصادق
النساء: بيان ق 6 ش 3 م 66
- وليد نايف حمد الدبوس 68 عاما (شيع)
الرجال: ديوان الدبوس الفحيحيل
النساء: السرة ق5 ش3 م53
- محمد فايز عبدالله الذربان 85 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الخالدية ق4 ش44 م6
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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