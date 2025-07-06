“دار وإعمار” ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة

“دار وإعمار” ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة
في إطار التزامها المتواصل بتقديم حلول سكنية عالية الجودة، أعلنت الشركة عن إنجازاتها اللافتة خلال عام 2024، حيث تمكنت من بيع اكثر من 1,600 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
واستمرارًا لهذا الزخم الإيجابي، واصلت الشركة أداءها المتميز خلال العام الجاري 2025، حيث نجحت حتى اليوم في بيع 820 وحدة سكنية، إلى جانب تسليم 675 وحدة أخرى، مستندة في ذلك إلى سجلها الحافل في تطوير أكثر من 40 مشروعًا سكنيًا بمختلف مناطق المملكة. وتؤكد دار وإعمار أن الوقت الحالي هو الأمثل للتوسع العقاري، تماشياً مع تسارع الطلب ونضوج السوق ووضوح التوجهات التنظيمية الجديدة.
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