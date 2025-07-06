“دار وإعمار” ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة

MENAFN - Asdaf News) في ظل التحوّل الإيجابي الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، تواصل“دار وإعمار” للاستثمار والتطوير العقاري تعزيز مكانتها كمطور وطني موثوق من خلال مشاريع عالية الجودة وتجربة شاملة تركز على ما بعد البيع وخطط تمويل مرنة تلبي احتياجات الأسرة السعودية والمستثمر الباحث عن فرصة تملك ثانية أو ثالثة.

في إطار التزامها المتواصل بتقديم حلول سكنية عالية الجودة، أعلنت الشركة عن إنجازاتها اللافتة خلال عام 2024، حيث تمكنت من بيع اكثر من 1,600 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

واستمرارًا لهذا الزخم الإيجابي، واصلت الشركة أداءها المتميز خلال العام الجاري 2025، حيث نجحت حتى اليوم في بيع 820 وحدة سكنية، إلى جانب تسليم 675 وحدة أخرى، مستندة في ذلك إلى سجلها الحافل في تطوير أكثر من 40 مشروعًا سكنيًا بمختلف مناطق المملكة. وتؤكد دار وإعمار أن الوقت الحالي هو الأمثل للتوسع العقاري، تماشياً مع تسارع الطلب ونضوج السوق ووضوح التوجهات التنظيمية الجديدة.