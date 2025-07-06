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الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

2025-07-06 10:07:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد ، واجب العزاء إلى عشائر آل عباسي/ عياش بوفاة صالح جريس يوسف عياش آل عباسي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر آل عباسي ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود.

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