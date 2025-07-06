إشهار كتاب إعلاميون في سماء الأردن لتوثيق تجارب رواد الإذاعة والتلفزيون

إشهار كتاب إعلاميون في سماء الأردن لتوثيق تجارب رواد الإذاعة والتلفزيون
عمان 6 تموز (بترا)- أشهر مساء السبت في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في عمان، كتاب "إعلاميون في سماء الأردن" للدكتور عامر الصمادي، الذي يوثق تجارب نخبة من الإعلاميين الأردنيين في الإذاعة والتلفزيون.
وتحدث في الاحتفالية التي أدارتها عضو الاتحاد ميسون الباز، الخبير الإعلامي الدكتور تيسير أبو عرجة، والإعلامي والمؤرخ الدكتور محمد المناصير، بحضور السفير السوداني في الأردن حسن سوار الذهب.
وقال رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان إن الإعلام مكون وجزء أساسي من الثقافة، مثنيا على جهود الزميل الصمادي في إنجاز الكتاب الذي يسلط الضوء على عدد من نخبة الإعلاميين الأردنيين من الجيلين الأول والثاني من عملوا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، منوها بمسيرة المؤلف الإعلامية.
من جانبه، قال أبو عرجة إن الكتاب يعرض تجارب شخصيات إذاعية أردنية كان لها حضور مميز ، كما يتعرض الكتاب لظروف العمل الإذاعي وشروطه التي يجب أن تتوفر لمن يختارون هذه المهنة وشرط النجاح فيها.
وأشار الى أن الصمادي تناول في كتابه معاناته في جمع المعلومات، نظرا لغياب الوثائق التي يمكن الرجوع إليها وعدم قيام المذيعين آنذاك بتسجيل وتوثيق تجاربهم لتكون متاحة للدارسين.
وأشار إلى أن الكتاب تحدث عن إذاعيين أبرزهم مازن القبج، والدكتور هشام الدباغ، وسمير مطاوع، وعبد الوهاب الطراونة، ورافع شاهين، ومحمد جميل عبد القادر، وسوسن تفاحة، وجمانة مجلي، وسلامة محاسنة وغيرهم.
بدوره، تحدث المناصير عن تجربته في وزارة الإعلام مستحضرا علاقته بالمذيع نقولا حنا، كما تحدث عن علاقته بالمؤلف الصمادي، منوها بتجربته في برنامج "ياطير".
وأثنى على تجربة الصمادي الإعلامية وتميزه وثقافته وشغفه بالقراءة، وجهوده في إصدار الكتاب، مشيرا إلى أن الكاتب اختار نخبة متميزة من الإعلاميين كان لهم تأثير كبير في المجتمع الأردني.
من جهته تحدث الصمادي عن فكرة الكتاب لتوثيق تلك التجارب، مستحضرا تجربته في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
--(بترا)
م ت/ع س/ف ق
06/07/2025 17:04:19
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