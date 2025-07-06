إشهار كتاب إعلاميون في سماء الأردن لتوثيق تجارب رواد الإذاعة والتلفزيون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا)- أشهر مساء السبت في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في عمان، كتاب "إعلاميون في سماء الأردن" للدكتور عامر الصمادي، الذي يوثق تجارب نخبة من الإعلاميين الأردنيين في الإذاعة والتلفزيون.

وتحدث في الاحتفالية التي أدارتها عضو الاتحاد ميسون الباز، الخبير الإعلامي الدكتور تيسير أبو عرجة، والإعلامي والمؤرخ الدكتور محمد المناصير، بحضور السفير السوداني في الأردن حسن سوار الذهب.

وقال رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان إن الإعلام مكون وجزء أساسي من الثقافة، مثنيا على جهود الزميل الصمادي في إنجاز الكتاب الذي يسلط الضوء على عدد من نخبة الإعلاميين الأردنيين من الجيلين الأول والثاني من عملوا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، منوها بمسيرة المؤلف الإعلامية.

من جانبه، قال أبو عرجة إن الكتاب يعرض تجارب شخصيات إذاعية أردنية كان لها حضور مميز ، كما يتعرض الكتاب لظروف العمل الإذاعي وشروطه التي يجب أن تتوفر لمن يختارون هذه المهنة وشرط النجاح فيها.

وأشار الى أن الصمادي تناول في كتابه معاناته في جمع المعلومات، نظرا لغياب الوثائق التي يمكن الرجوع إليها وعدم قيام المذيعين آنذاك بتسجيل وتوثيق تجاربهم لتكون متاحة للدارسين.

وأشار إلى أن الكتاب تحدث عن إذاعيين أبرزهم مازن القبج، والدكتور هشام الدباغ، وسمير مطاوع، وعبد الوهاب الطراونة، ورافع شاهين، ومحمد جميل عبد القادر، وسوسن تفاحة، وجمانة مجلي، وسلامة محاسنة وغيرهم.

بدوره، تحدث المناصير عن تجربته في وزارة الإعلام مستحضرا علاقته بالمذيع نقولا حنا، كما تحدث عن علاقته بالمؤلف الصمادي، منوها بتجربته في برنامج "ياطير".

وأثنى على تجربة الصمادي الإعلامية وتميزه وثقافته وشغفه بالقراءة، وجهوده في إصدار الكتاب، مشيرا إلى أن الكاتب اختار نخبة متميزة من الإعلاميين كان لهم تأثير كبير في المجتمع الأردني.

من جهته تحدث الصمادي عن فكرة الكتاب لتوثيق تلك التجارب، مستحضرا تجربته في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

--(بترا)

م ت/ع س/ف ق

06/07/2025 17:04:19





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