قافلة النزاهة تزور المجلس التمريضي
عمان 6 تموز (بترا)- زارت قافلة النزاهة، اليوم الأحد، المجلس التمريضي الأردني، في إطار فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة، والشفافية، والعدالة المؤسسية.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله وفد القافلة، الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة - راصد، التزام المجلس التمريضي بالعمل بشفافية وتكامل مع مختلف الجهات الرقابية، ودعمه لجهود الهيئة في تنفيذ الاستطلاعات الميدانية والإلكترونية، مشيدًا بالدور الفاعل لمؤشر النزاهة الوطني في ترسيخ ثقافة النزاهة في المؤسسات العامة.
وقال إن هذه المبادرات تُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وتحفيزها على تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة مؤسسية تتسم بالشفافية والمساءلة.
وقدم فريق القافلة، خلال الزيارة، عرضًا توضيحيًا حول آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل تنفيذ استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، تستهدف الموظفين ومتلقي الخدمات، وتشكل نتائجها ما نسبته 40 بالمئة من التقييم النهائي للمؤسسات.
وأوضح الفريق أن نتائج المؤشر ستُسهم في رسم صورة واقعية عن واقع النزاهة داخل المؤسسات، وتحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، ما سينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
--(بترا)
ع د/ن ح/رق
06/07/2025 16:33:56
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