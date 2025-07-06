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قافلة النزاهة تزور المجلس التمريضي

قافلة النزاهة تزور المجلس التمريضي

2025-07-06 10:05:50
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا)- زارت قافلة النزاهة، اليوم الأحد، المجلس التمريضي الأردني، في إطار فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة، والشفافية، والعدالة المؤسسية.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله وفد القافلة، الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة - راصد، التزام المجلس التمريضي بالعمل بشفافية وتكامل مع مختلف الجهات الرقابية، ودعمه لجهود الهيئة في تنفيذ الاستطلاعات الميدانية والإلكترونية، مشيدًا بالدور الفاعل لمؤشر النزاهة الوطني في ترسيخ ثقافة النزاهة في المؤسسات العامة.
وقال إن هذه المبادرات تُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وتحفيزها على تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة مؤسسية تتسم بالشفافية والمساءلة.
وقدم فريق القافلة، خلال الزيارة، عرضًا توضيحيًا حول آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل تنفيذ استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، تستهدف الموظفين ومتلقي الخدمات، وتشكل نتائجها ما نسبته 40 بالمئة من التقييم النهائي للمؤسسات.
وأوضح الفريق أن نتائج المؤشر ستُسهم في رسم صورة واقعية عن واقع النزاهة داخل المؤسسات، وتحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، ما سينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
--(بترا)
ع د/ن ح/رق
06/07/2025 16:33:56

MENAFN06072025000117011021ID1109765536

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