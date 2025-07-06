الأراضي والمساحة تحصل على آيزو استمرارية الأعمال

الأراضي والمساحة تحصل على آيزو استمرارية الأعمال
عمان 6 تموز (بترا)- حصلت دائرة الأراضي والمساحة على شهادة الاعتماد الدولي (22301:2019 ISO) المعيار الدولي الخاص بنظام استمرارية الأعمال، والذي يعد من أهم المعايير العالمية في تعزيز قدرة المؤسسات على الاستعداد والاستجابة للأزمات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
ويساعد المعيار العالمي لإدارة نظام استمرارية الأعمال، المؤسسات على الاستعداد والاستجابة بفعالية للتهديدات والاضطرابات المحتملة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية وحماية مصالح العملاء وأصحاب العلاقة.
وقال بيان للدائرة اليوم الأحد، إن الدائرة حصلت على الشهادة بعد اجتيازها بنجاح مرحلة التدقيق لجميع متطلبات ومعايير هذه الشهادة والتي شملت مراحل متعددة منها تحليل للبيئة الداخلية والخارجية والأطراف المعنية، التزام الإدارة العليا بنظام BCMS وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحليل المخاطر والفرص، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، وتحديد الاستراتيجيات وتطوير خطط الطوارئ والتعافي، وتقييم الأداء والتحسين المستمر.
وأكد مدير عام الدائرة الأراضي الدكتور أحمد العموش، أن تتويج الدائرة بهذا الإنجاز يأتي اعترافا بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية العمليات الحرجة في حال وقوع تهديدات أو أزمات، من شأنها التأثير على سير الأعمال.
--(بترا)
رش/ع س/ف ق
06/07/2025 16:23:40
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