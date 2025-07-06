الأراضي والمساحة تحصل على آيزو استمرارية الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا)- حصلت دائرة الأراضي والمساحة على شهادة الاعتماد الدولي (22301:2019 ISO) المعيار الدولي الخاص بنظام استمرارية الأعمال، والذي يعد من أهم المعايير العالمية في تعزيز قدرة المؤسسات على الاستعداد والاستجابة للأزمات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

ويساعد المعيار العالمي لإدارة نظام استمرارية الأعمال، المؤسسات على الاستعداد والاستجابة بفعالية للتهديدات والاضطرابات المحتملة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية وحماية مصالح العملاء وأصحاب العلاقة.

وقال بيان للدائرة اليوم الأحد، إن الدائرة حصلت على الشهادة بعد اجتيازها بنجاح مرحلة التدقيق لجميع متطلبات ومعايير هذه الشهادة والتي شملت مراحل متعددة منها تحليل للبيئة الداخلية والخارجية والأطراف المعنية، التزام الإدارة العليا بنظام BCMS وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحليل المخاطر والفرص، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، وتحديد الاستراتيجيات وتطوير خطط الطوارئ والتعافي، وتقييم الأداء والتحسين المستمر.

وأكد مدير عام الدائرة الأراضي الدكتور أحمد العموش، أن تتويج الدائرة بهذا الإنجاز يأتي اعترافا بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية العمليات الحرجة في حال وقوع تهديدات أو أزمات، من شأنها التأثير على سير الأعمال.

--(بترا)

رش/ع س/ف ق

06/07/2025 16:23:40