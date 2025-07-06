إطلاق حملة توعوية لتنفيذ آبار حصاد مائي في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا )- أطلقت وزارة المياه والري الحملة التوعوية للمرحلة الأولى من تنفيذ آبار حصاد مائي في محافظة الكرك، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ في الأردن"، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة.

وقال أمين عام الوزارة، الدكتور جهاد المحاميد، في بيان اليوم الأحد، إن المشروع، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيشمل مناطق: قصبة الكرك، والقصر، وفقوع، وعي، والمزار الجنوبي.

وبيّن أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، مما يُسهم في استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.

وأشار إلى إنشاء رابط إلكتروني للمشروع:(، بهدف اطلاع المواطنين على الشروط، والفئات، ومعايير الأهلية لبناء آبار حصاد مياه الأمطار عن أسطح المنازل في المحافظة، داعيًا المواطنين إلى الدخول إلى الرابط لتقديم الطلبات لمن تنطبق عليه الشروط.

وقال المحاميد إن سياسة الوزارة واستراتيجيتها للأعوام (2023–2040) تحرص على استدامة المصادر والموارد المائية، خاصة أن الأردن يواجه ضغوطًا كبيرة، مثل التغيرات المناخية، واللجوء السوري، واستنزاف مصادر المياه الجوفية، ووجود فجوة بين المتاح والطلب.

ودعا إلى ضرورة إيجاد ثقافة وطنية تُعزّز المحافظة على المياه، مشيدًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن لدعمه قطاع المياه.

من جانبها، أشارت نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندسة ماجدة العساف، إلى الشراكة البنّاءة مع وزارة المياه وجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدة التزام البرنامج بمواصلة دعم جهود الأردن في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة.

--(بترا)

ي ع/ن ح/ف ق

06/07/2025 16:20:10