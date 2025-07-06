الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد النسائي العام تستلم مهامها

الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد النسائي العام تستلم مهامها
عمان 6 تموز (بترا)- تسلمت الهيئة المنتخبة للاتحاد النسائي الأردني، اليوم الأحد، مهامها الجديدة لإدارة الاتحاد، بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية وفق بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على قيام الهيئة المنتخبة للاتحاد النسائي بأعمالها ومهامها، وفقا لصلاحياتها، بما ينسجم مع أحكام القانون النافذ.
وأضافت أن الهيئة الإدارية المؤقتة التي شكلت لإدارة شؤون الاتحاد، هدفت إلى تسيير أعمال الاتحاد، والحيلولة دون تعطيل أعماله إلى حين إجراء انتخابات موحدة لجميع الاتحادات في محافظات المملكة، وفقا لأحكام المادة 11/د/1 من نظام الاتحادات رقم (5) لسنة 2024.
وأوضحت أن انتخابات الاتحادات في المحافظات، أجريت في 19 نيسان الماضي، بمشاركة هيئاتها العامة المتمثلة بالجمعيات المنتسبة للاتحادات ممن يحق لها المشاركة والاقتراع.
وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان استقلالية الاتحادات، وتطبيق نهج الحوكمة الرشيدة في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، واستمرارية عمل الاتحادات، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يضمن تقديم خدماتها بالصورة الأمثل.
--(بترا)
ه ر/ ع أ/ف ق
06/07/2025 16:15:06
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
كيف أصبح الذكاء الاصطناعي لاعبا رئيسيا في حروب الشرق الأوسط السيبرانية؟
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟
في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح