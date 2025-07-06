الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد النسائي العام تستلم مهامها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا)- تسلمت الهيئة المنتخبة للاتحاد النسائي الأردني، اليوم الأحد، مهامها الجديدة لإدارة الاتحاد، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية وفق بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على قيام الهيئة المنتخبة للاتحاد النسائي بأعمالها ومهامها، وفقا لصلاحياتها، بما ينسجم مع أحكام القانون النافذ.

وأضافت أن الهيئة الإدارية المؤقتة التي شكلت لإدارة شؤون الاتحاد، هدفت إلى تسيير أعمال الاتحاد، والحيلولة دون تعطيل أعماله إلى حين إجراء انتخابات موحدة لجميع الاتحادات في محافظات المملكة، وفقا لأحكام المادة 11/د/1 من نظام الاتحادات رقم (5) لسنة 2024.

وأوضحت أن انتخابات الاتحادات في المحافظات، أجريت في 19 نيسان الماضي، بمشاركة هيئاتها العامة المتمثلة بالجمعيات المنتسبة للاتحادات ممن يحق لها المشاركة والاقتراع.

وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان استقلالية الاتحادات، وتطبيق نهج الحوكمة الرشيدة في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، واستمرارية عمل الاتحادات، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يضمن تقديم خدماتها بالصورة الأمثل.

--(بترا)

ه ر/ ع أ/ف ق

06/07/2025 16:15:06