رابطة المحترفين : قرعة الموسم الجديد تضمن استعدادا مثاليا للأندية

رابطة المحترفين : قرعة الموسم الجديد تضمن استعدادا مثاليا للأندية
أكد ذلك مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، بمناسبة إجراء القرعة أمس في أبوظبي معلنا عن مبادرتين خلال الموسم الجديد لدعم الحضور الجماهيري في ملاعب المباريات، وتتضمن المبادرة الأولى التواصل مع كافة فئات المجتمع وتحفيز الجماهير لمتابعة المباريات، بالإضافة إلى المبادرة الثانية والمتمثلة بدعم الأندية التي تتعاقد مع لاعبين أجانب لهم قاعدة جماهيرية كبيرة وجاليات في الدولة، لأن هذه الخطوة من الأسباب المهمة لحضور المباريات.
وأشار إلى أن القرعة كانت مرضية للجميع، لتحقيق الأهداف المقررة في المنافسة العادلة بين جميع الأندية، وضمان الإثارة الفنية المطلوبة، والحضور الجماهيري الكبير، لإبراز الصورة المميزة عن كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى استمرار الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بما يسهم في تطور الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
كيف أصبح الذكاء الاصطناعي لاعبا رئيسيا في حروب الشرق الأوسط السيبرانية؟
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟
في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح