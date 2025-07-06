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رابطة المحترفين : قرعة الموسم الجديد تضمن استعدادا مثاليا للأندية

رابطة المحترفين : قرعة الموسم الجديد تضمن استعدادا مثاليا للأندية

2025-07-06 09:10:20
(MENAFN- Al-Bayan) قالت رابطة دوري المحترفين الإماراتية أنها وضعت في اعتبارها عند إجراء قرعة الموسم الجديد مراعاة مشاركة الأندية الإماراتية في البطولات الخارجية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حصول هذه الأندية على الراحة المناسبة، والاستعداد المثالي لتقديم مستويات مميزة وهي تدافع عن طموحات الكرة الإماراتية في المحافل الخارجية.

أكد ذلك مصعب المرزوقي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، بمناسبة إجراء القرعة أمس في أبوظبي معلنا عن مبادرتين خلال الموسم الجديد لدعم الحضور الجماهيري في ملاعب المباريات، وتتضمن المبادرة الأولى التواصل مع كافة فئات المجتمع وتحفيز الجماهير لمتابعة المباريات، بالإضافة إلى المبادرة الثانية والمتمثلة بدعم الأندية التي تتعاقد مع لاعبين أجانب لهم قاعدة جماهيرية كبيرة وجاليات في الدولة، لأن هذه الخطوة من الأسباب المهمة لحضور المباريات.

وأشار إلى أن القرعة كانت مرضية للجميع، لتحقيق الأهداف المقررة في المنافسة العادلة بين جميع الأندية، وضمان الإثارة الفنية المطلوبة، والحضور الجماهيري الكبير، لإبراز الصورة المميزة عن كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى استمرار الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بما يسهم في تطور الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.

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