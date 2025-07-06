الرياضات الإلكترونية في الإمارات .. رؤية وطنية نحو العالمية

MENAFN - Al-Bayan) تشهد الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً يعكس رؤية وطنية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي في هذا القطاع الحيوي، الذي يجمع بين التنافس الرياضي والابتكار التكنولوجي والترفيه الرقمي.

وتعود بدايات تنظيم هذا القطاع إلى مطلع العقد الثاني من الألفية الجديدة، مع تزايد الإقبال على الألعاب الرقمية، حيث تم تأسيس "جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية" في عام 2015، قبل أن يُعتمد مسماها الحالي "اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية" في عام 2021، ليشكل المظلة الرسمية لتطوير هذه الرياضة محلياً.

ومن أبرز المسابقات التي نظمها الاتحاد "دوري كرة القدم الإلكترونية"، ويتم الآن الاستعداد لإطلاق كأس الامارات لكرة القدم الإلكترونية وبقية الألعاب ضمن دوري الامارات للرياضات الالكترونية EEL في سبتمبر المقبل.

وشارك الاتحاد في النسخة الثانية من البطولة العربية الدولية الثانية - لعبة فالورانت، بمشاركة 12 منتخبا موزعين على قارات العالم، وتوج منتخب الإمارات بالمركز الثاني فيها.

وأكد سعيد الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن الاتحاد يعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، وتطوير قدرات اللاعبين، وتنظيم بطولات نوعية تعزز حضور الدولة على المستوى الدولي.

وقال: تم تنظيم أول دوري تحت مسمى دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية (EEL) في نسخته الأولى لعام 2024، وتضمن ألعابا متنوعة مثل كرة القدم الإلكترونية (FC)، وفالورانت، وليج أوف ليجيند، وموبايل ليجند، بمشاركة نحو 400 لاعب.

وأوضح أنه يتم الآن الإعداد للمشاركة في الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض في يوليو الجاري حيث سيمثل الدولة فريقين إلكترونيين حسب نظام البطولة والمخصص للفرق الالكترونية وليست للمنتخبات، وسيمثل الإمارات فيه نادي الوصل في لعبة كرة القدم الالكترونية FC 25 وفريق نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في لعبة "ستريت فايتر"، وتعد هذه البطولة مؤهلة للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي تبلغ قيمة جوائزها 60 مليون دولار وتستضيفها السعودية.

وضمن مبادراته البارزة، نظم الاتحاد نسختين من "البطولة العربية الدولية"، التي أقيمت عن بُعد، حيث شهدت النسخة الأولى مشاركة 8 دول في لعبة ليج اوف ليجيند، وحقق فيها منتخب الإمارات المركز الثالث، أمام النسخة الثانية في لعبة فالورانت، فشهدت مشاركة 12 دولة، وحصل منتخب الإمارات على المركز الثاني، ويسعى الاتحاد إلى تنظيم النسخة الثالثة حضوريا.

وأشار إلى أن الاتحاد نظم التصفيات الوطنية لاختيار ممثلي الدولة في بطولة العالم للألعاب الإلكترونية، التي تشمل 6 ألعاب رئيسية، إلى جانب تنظيم بطولات مجتمعية في لعبة (E-Football) خلال شهر رمضان، والمشاركة في القمة الشرطية العالمية بالتعاون مع مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية.

وأكدت مريم الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن تأسيس الاتحاد جاء استجابة لمتغيرات المشهد الرقمي العالمي، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في أن تكون سبّاقة في تبني الرياضات المستقبلية.

وقالت: نعمل على بناء جيل من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، ونسعى إلى تحويل الإمارات إلى منصة لتصدير المواهب وتنظيم البطولات الكبرى، مشيرة إلى تضاعف عدد المشاركين في البطولات المحلية مؤخرا، ما يعكس انتشار اللعبة بين فئة الشباب بشكل لافت.

وأكد سيف السويدي، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، أن الدعم المؤسسي المقدم من الاتحاد كان له بالغ الأثر في تطور مستوى اللاعبين محلياً وخارجياً، وقال إن تعدد البطولات، وتنوع الألعاب، والمشاركة الدولية المنتظمة، أسهمت في رفع مستوى التنافس، ووفّرت بيئة تدريبية مثالية لتطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبين.

وتواصل الإمارات، من خلال اتحادها الوطني للرياضات الإلكترونية، السير بخطى واثقة نحو الريادة الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الواعد، مدعومة برؤية إستراتيجية واضحة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة محفزة على الابتكار، ما يجعل منها نموذجاً إقليمياً يُحتذى في احتضان وتطوير الرياضات الإلكترونية.