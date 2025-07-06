دبي تحتضن أول استراحة منزلية عصرية لسائقي التوصيل

MENAFN - Al-Bayan) تحتضن دبي أول استراحة بمعايير منزلية عصرية لسائقي التوصيل، حفاظاً على صحتهم وراحتهم خلال فترة الصيف الحارة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز سلامة هذه الفئة الحيوية خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، وقامت شركة ديليفرو بتحويل حافلة بطابقين إلى مساحة مكيفة بالكامل تحاكي غرف المعيشة، لتوفر بيئة هادئة ومريحة تساعد السائقين على الاسترخاء والتبريد بين رحلات التوصيل المتكررة في الأجواء مرتفعة الحرارة.

وتتميز الاستراحة بتوفيرها مجموعة من المرطبات الباردة وأثاثاً مريحاً يعكس أجواء المنزل، ما يمكن السائقين من استعادة نشاطهم وتقليل ضغوط العمل خلال ساعات الصيف الحارقة. وقد تم تجهيز المحطة بتصميم داخلي أنيق يتسم بالرحابة والهدوء، ليشعر السائقون بأنهم في منزلهم بعيداً عن ضغوط العمل الشاقة. هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم سائقي التوصيل عبر توفير محطات استراحة متنقلة وثابتة في مختلف مناطق الإمارات، تعزز من سلامتهم وتوفر لهم الراحة اللازمة خلال أوقات العمل.

وتشمل برامج الدعم الموجهة للسائقين توفير معدات واقية من الحرارة مثل سترات التبريد وأكياس محلول الشوارد، إضافة إلى توزيع المياه الباردة يومياً في مواقع العمل المختلفة، في خطوة تعكس الالتزام المستمر بضمان صحة وسلامة هذه الفئة الحيوية من العاملين في قطاع التوصيل، الذين يعانون من تحديات مناخية وصحية كثيرة خلال أشهر الصيف.

وقال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في ديليفرو الشرق الأوسط: ((نسعى لتعزيز التزامنا بسلامة السائقين وضمان أقصى درجات الراحة لهم، خصوصاً خلال فصل الصيف. تتيح هذه الاستراحة للسائقين فرصة الاسترخاء وكأنهم في غرفة معيشة، وهو تعبير عن تقديرنا العميق لجهودهم المستمرة)).

وأكد سيدهارث سيفابراكاش، رئيس التسويق في هوم سنتر، أن ((تصميم المحطة يعكس حرصنا على توفير بيئة مريحة تلبي احتياجات السائقين اليومية، من المقاعد المريحة إلى نقاط شحن الهواتف، دعماً لشريحة تمثل عماد المجتمع وتسهم في رفده بخدمات ضرورية)).

وتعد هذه الاستراحة المنزلية جزءاً من سلسلة مبادرات صيفية أطلقتها ديليفرو، تهدف إلى تعزيز رفاهية سائقي التوصيل وتحسين ظروف عملهم، خصوصاً في مواجهة التحديات المناخية القاسية التي تميز فصل الصيف في دبي، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهذه الفئة، وتقديرهم للدور الحيوي الذي يقومون به في دعم منظومة الخدمات اللوجستية والتوصيل في دبي.

وتوفر ((ديليفرو)) لسائقيها حافلات ((رو)) المكيفة كنقاط استراحة متنقلة ونقاط راحة ثابتة في مواقعها لتوزيع المياه يومياً، بالإضافة إلى سترات التبريد وأغطية حماية للهواتف والدراجات.