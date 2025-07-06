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زين تجدد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن

زين تجدد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن

2025-07-06 09:05:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا)- جددت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن، لتمكين المجتمع المحلي، لا سيما النساء والأطفال، وتعزيز أواصر التعاون في مجال الخدمة المجتمعية في محافظات المملكة.
وبحسب بيان للشركة، اليوم الأحد، وبموجب الاتفاقية، تواصل زين تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت الحصرية للبرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب دعمها المستمر لـ"خط 110" للأسرة والطفل التابع للمؤسسة، والذي يوفر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على تقديم تدريبات نوعية للمرشدين التربويين العاملين على الخط، لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال.
وتأتي الاتفاقية امتدادا لشراكة مستمرة لأكثر من 10 أعوام بين "زين" و"نهر الأردن"، تعكس التزام الطرفين بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، سعيا لتحقيق بيئة آمنة وداعمة للأطفال والأسر في مختلف أنحاء المملكة.
--(بترا)
غ ح/ ع أ/ف ق
06/07/2025 15:37:02

MENAFN06072025000117011021ID1109765446

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