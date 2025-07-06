زين تجدد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن

زين تجدد شراكتها مع مؤسسة نهر الأردن
عمان 6 تموز (بترا)- جددت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن، لتمكين المجتمع المحلي، لا سيما النساء والأطفال، وتعزيز أواصر التعاون في مجال الخدمة المجتمعية في محافظات المملكة.
وبحسب بيان للشركة، اليوم الأحد، وبموجب الاتفاقية، تواصل زين تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت الحصرية للبرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفل والأسرة، إلى جانب دعمها المستمر لـ"خط 110" للأسرة والطفل التابع للمؤسسة، والذي يوفر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على تقديم تدريبات نوعية للمرشدين التربويين العاملين على الخط، لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال.
وتأتي الاتفاقية امتدادا لشراكة مستمرة لأكثر من 10 أعوام بين "زين" و"نهر الأردن"، تعكس التزام الطرفين بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، سعيا لتحقيق بيئة آمنة وداعمة للأطفال والأسر في مختلف أنحاء المملكة.
--(بترا)
غ ح/ ع أ/ف ق
06/07/2025 15:37:02
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