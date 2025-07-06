معسكر تدريبي في تركيا لفريق الحسين إربد لكرة القدم

معسكر تدريبي في تركيا لفريق الحسين إربد لكرة القدم
عمان 6 تموز (بترا)- غادر فريق الحسين إربد لكرة القدم عمان اليوم الأحد، إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للموسم الكروي الجديد.
ويشرف على تدريب فريق الحسين إربد البرتغالي ماتشادو، الذي سيتولى الإشراف الفني على الفريق خلال المنافسات المقبلة محليا وأسيويا.
ويتخلل المعسكر التدريبي الخارجي مباريات ودية وتدريبات صباحية ومسائية لرفع درجة جاهزية اللاعبين.
ويبدأ الحسين إربد مشواره في المنافسات المحلية بلقاء فريق الوحدات يوم 21 من الشهر الحالي، في ذهاب بطولة كأس السوبر.
--(بترا)
خ خ/ ع أ/ف ق
06/07/2025 15:42:31
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