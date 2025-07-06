معسكر تدريبي في تركيا لفريق الحسين إربد لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تموز (بترا)- غادر فريق الحسين إربد لكرة القدم عمان اليوم الأحد، إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويشرف على تدريب فريق الحسين إربد البرتغالي ماتشادو، الذي سيتولى الإشراف الفني على الفريق خلال المنافسات المقبلة محليا وأسيويا.

ويتخلل المعسكر التدريبي الخارجي مباريات ودية وتدريبات صباحية ومسائية لرفع درجة جاهزية اللاعبين.

ويبدأ الحسين إربد مشواره في المنافسات المحلية بلقاء فريق الوحدات يوم 21 من الشهر الحالي، في ذهاب بطولة كأس السوبر.

--(بترا)

خ خ/ ع أ/ف ق

06/07/2025 15:42:31