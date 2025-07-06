أوقاف الطفيلة تحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية

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الطفيلة 6 تموز (بترا)- أحيت محافظة الطفيلة، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية، في احتفال أقيم في مسجد المدينة الكبير بتنظيم من مديرية الأوقاف في المحافظة.

واشتمل الاحتفال الذي حضره محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، وجمع من المصلين على كلمات ومدائح شعرية قدمها طلبة دار القرآن الكريم الدامجة في مسجد "الطفيل الدوسي"، عبرت عن الأهمية الدينية لهذه المناسبة والعبر المستفادة من الهجرة النبوية.

وقال مدير "أوقاف الطفيلة" الدكتور لؤي الذنيبات، إن الهجرة النبوية نهج حياة وميدان معرفة، ونور أنقذ العباد وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ففي وقائعها العديد من الدروس والعبر وفي أحداثها الفوائد والمعاني.

وبين الخطيب محمد الخلفات أن الهجرة النبوية تعد نقطة مضيئة في تاريخ الإسلام دلت على القدرة الإلهية لاستمرار دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ونشرها، بالرغم من المخاطر التي مر بها نبي البشرية وصاحبه الصديق، حاملا رسالة التوحيد بما احتوته من المبادئ السمحة إلى العالم اجمع.

--(بترا)

س م/ع س/ف ق

06/07/2025 15:48:35





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