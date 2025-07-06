أوقاف الطفيلة تحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية

أوقاف الطفيلة تحتفل بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية
الطفيلة 6 تموز (بترا)- أحيت محافظة الطفيلة، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية، في احتفال أقيم في مسجد المدينة الكبير بتنظيم من مديرية الأوقاف في المحافظة.
واشتمل الاحتفال الذي حضره محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، وجمع من المصلين على كلمات ومدائح شعرية قدمها طلبة دار القرآن الكريم الدامجة في مسجد "الطفيل الدوسي"، عبرت عن الأهمية الدينية لهذه المناسبة والعبر المستفادة من الهجرة النبوية.
وقال مدير "أوقاف الطفيلة" الدكتور لؤي الذنيبات، إن الهجرة النبوية نهج حياة وميدان معرفة، ونور أنقذ العباد وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ففي وقائعها العديد من الدروس والعبر وفي أحداثها الفوائد والمعاني.
وبين الخطيب محمد الخلفات أن الهجرة النبوية تعد نقطة مضيئة في تاريخ الإسلام دلت على القدرة الإلهية لاستمرار دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ونشرها، بالرغم من المخاطر التي مر بها نبي البشرية وصاحبه الصديق، حاملا رسالة التوحيد بما احتوته من المبادئ السمحة إلى العالم اجمع.
--(بترا)
س م/ع س/ف ق
06/07/2025 15:48:35
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
كيف أصبح الذكاء الاصطناعي لاعبا رئيسيا في حروب الشرق الأوسط السيبرانية؟
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟
في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح