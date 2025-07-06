الغذاء و الدواء تنظم ندوة بعنوان صيف آمن وغذاء سليم

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إربد 6 تموز (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع إربد، بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، في غرفة تجارة إربد، اليوم الأحد، ندوة توعوية بعنوان "صيف آمن وغذاء سليم: استراتيجيات المنشآت الوقائية من التسممات الغذائية".

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة إربد، محمود الرشدان، خلال الندوة، أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة الغذاء والدواء في حماية صحة المواطنين ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول سلامة الغذاء.

وقال إن مثل هذه المبادرات المشتركة تسهم بشكل فعال في بناء قدرات القطاع الغذائي المحلي، وتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مما ينعكس إيجابا على سمعة المنشآت وثقة المستهلكين بالمنتجات الغذائية المتوفرة في السوق الأردني.

من جهته، أكد رئيس فرع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في إقليم الشمال، عماد المحمود، التزام النقابة التام بدعم جهود مؤسسة الغذاء والدواء لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن أصحاب المطاعم يدركون مسؤوليتهم الكبيرة تجاه صحة المستهلك، وأن هذه الندوات تتيح فرصة قيمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الوقائية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الغذائية في جميع المنشآت التابعة للنقابة.

بدورها، استعرضت رئيسة شعبة التوعية في مؤسسة الغذاء والدواء، أماني السعدي، أهم الاستراتيجيات والتدابير الوقائية التي يجب على المنشآت الغذائية اتباعها لتجنب حالات التسمم الغذائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأكدت أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في المنشآت الغذائية، مما يسهم في توفير بيئة غذائية آمنة للمستهلكين خلال فترة الصيف.

--(بترا)

س ع/ع أ/ف ق

06/07/2025 15:54:28





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