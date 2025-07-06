الغذاء و الدواء تنظم ندوة بعنوان صيف آمن وغذاء سليم

الغذاء و الدواء تنظم ندوة بعنوان صيف آمن وغذاء سليم
إربد 6 تموز (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع إربد، بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، في غرفة تجارة إربد، اليوم الأحد، ندوة توعوية بعنوان "صيف آمن وغذاء سليم: استراتيجيات المنشآت الوقائية من التسممات الغذائية".
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة إربد، محمود الرشدان، خلال الندوة، أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة الغذاء والدواء في حماية صحة المواطنين ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول سلامة الغذاء.
وقال إن مثل هذه المبادرات المشتركة تسهم بشكل فعال في بناء قدرات القطاع الغذائي المحلي، وتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مما ينعكس إيجابا على سمعة المنشآت وثقة المستهلكين بالمنتجات الغذائية المتوفرة في السوق الأردني.
من جهته، أكد رئيس فرع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في إقليم الشمال، عماد المحمود، التزام النقابة التام بدعم جهود مؤسسة الغذاء والدواء لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن أصحاب المطاعم يدركون مسؤوليتهم الكبيرة تجاه صحة المستهلك، وأن هذه الندوات تتيح فرصة قيمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الوقائية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الغذائية في جميع المنشآت التابعة للنقابة.
بدورها، استعرضت رئيسة شعبة التوعية في مؤسسة الغذاء والدواء، أماني السعدي، أهم الاستراتيجيات والتدابير الوقائية التي يجب على المنشآت الغذائية اتباعها لتجنب حالات التسمم الغذائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وأكدت أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في المنشآت الغذائية، مما يسهم في توفير بيئة غذائية آمنة للمستهلكين خلال فترة الصيف.
--(بترا)
س ع/ع أ/ف ق
06/07/2025 15:54:28
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