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إقليم البترا تبحث مع أصحاب الرواحل تحديات القطاع

إقليم البترا تبحث مع أصحاب الرواحل تحديات القطاع

2025-07-06 09:03:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا، ضمن حرص السلطة على التواصل المستمر مع شركاء القطاع السياحي وممثلي المجتمعات المحلية في البترا.


وناقش الطرفان واقع عمل الجمعية وتنظيمه داخل الموقع الأثري، إلى جانب التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع خاصة في ظل تراجع أعداد الزوار نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة.

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