إقليم البترا تبحث مع أصحاب الرواحل تحديات القطاع

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إقليم البترا تبحث مع أصحاب الرواحل تحديات القطاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا، ضمن حرص السلطة على التواصل المستمر مع شركاء القطاع السياحي وممثلي المجتمعات المحلية في البترا.
وناقش الطرفان واقع عمل الجمعية وتنظيمه داخل الموقع الأثري، إلى جانب التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع خاصة في ظل تراجع أعداد الزوار نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة.
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