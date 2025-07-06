تحذير طبي من الماسكارا المقاومة للماء.. قد تضر العيون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة جاكلين بيلتز، طبيبة العيون الأسترالية، من الاستخدام المتكرر للماسكارا المقاومة للماء، مؤكدة أنها قد تُسبب جفافًا شديدًا في العيون، إلى جانب أعراض مزعجة مثل الحرقة، الاحمرار، وعدم وضوح الرؤية.



الأسباب:

تحتوي هذه الماسكارا على مكونات مجففة تؤثر سلبًا على الغشاء الدمعي، وهو الطبقة المسؤولة عن ترطيب العين.

صعوبة إزالتها تتطلب فركًا قويًا واستخدام مواد كيميائية قاسية، ما يزيد من تهيّج العيون الحساسة.



تحذيرات إضافية من خبراء:

أكد الدكتور جوليان بروسيا، طبيب العيون الكندي، أن المكياج المقاوم للماء قد يُفاقم حالات خلل غدد ميبوميان، وهي الغدد المسؤولة عن إفراز الدهون التي تحفظ توازن الدموع.



كما نبّهت الطبيبة هدى مينهاس إلى وجود مواد كيميائية خطيرة في بعض أنواع الماسكارا المقاومة للماء، مثل:

بوتيل هيدروكسي أنيسول: مادة مصنفة كمسرطنة محتملة.

كلوريد البنزالكونيوم: يمكن أن يقتل خلايا الغدد الدهنية في العين خلال 15 دقيقة.

الفورمالديهايد: يسبب التهابات وقد يكون مسرطنًا.

البارابين والفينوكسي إيثانول: تؤثر على الغدد الدهنية وتسبب تهيجًا.



التوصيات:

تجنّب الماسكارا المقاومة للماء قدر الإمكان، خاصة لأصحاب العيون الحساسة.

اختيار مستحضرات تجميل قابلة للذوبان في الماء وموصى بها من قبل أطباء العيون.

قراءة مكونات المستحضرات بعناية والابتعاد عن المواد المثيرة للقلق.

العربية