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موعد دوام المدارس للعام الدراسي الجديد

موعد دوام المدارس للعام الدراسي الجديد

2025-07-06 09:03:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- يبدأ دوام المدارس في المملكة للعام الدراسي 2026/2025 بتاريخ 31 / 8/ 2025 وذلك وفق التقويم المدرسي لوزارة التربية والتعليم .
ووفق التقويم المدرسي يبدأ دوام الهيئية التدريسية للعام 2026/2025 بتاريخ 24 /2025/8 ولغاية الخميس 8/28.
ويتقدم الطالب الى امتحتان الاكمال في المبحث او المباحث التي قصر بها قبل بدء العام الدراسي الجديد بسبعة ايام .


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