ليس الوقت أمام الشاشة ما يؤذي طفلك.. تعرف على الخطر الحقيقي!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA الطبية أن الطريقة التي يستخدم بها الأطفال الشاشات، وليس عدد الساعات فقط، هي العامل الأكثر تأثيراً على صحتهم النفسية، محذرة من الأنماط الإدمانية في استخدام الهواتف الذكية وألعاب الفيديو.



وأشارت الدراسة، التي قادتها الدكتورة يونيو شياو، إلى أن الإدمان الرقمي يُعرف بأنه الاستخدام الذي يتعارض مع المهام اليومية مثل الدراسة أو النوم، ويصاحبه شعور بالحاجة القهرية إلى استخدام الجهاز، مع فقدان القدرة على التحكم.



وبيّنت النتائج أن أكثر من 50% من الأطفال أظهروا علامات إدمان على الهواتف الذكية، بينما تجاوزت نسبة إدمان ألعاب الفيديو 40%، ما يُنذر بمخاطر نفسية وسلوكية متعددة.



ومن أبرز هذه المخاطر:

القلق والاكتئاب والسلوك العدواني

ظهور سلوكيات أو أفكار انتحارية

ضعف الأداء الدراسي والنوم

فقدان الاهتمام بالأنشطة الواقعية والتفاعل الاجتماعي



وقدمت الدراسة عدة توصيات للوقاية من هذه الظاهرة، من أبرزها:

تحديد أوقات استخدام الأجهزة بصرامة منذ الصغر

منع استخدام الشاشات أثناء تناول الطعام وقبل النوم

إخراج الهواتف من غرف النوم ليلاً

تشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية

وضع "اتفاقية استخدام" تشمل ساعات الاستخدام ونوع المحتوى المسموح به



ودعت الدراسة الأهل إلى مراقبة علامات الإدمان مثل الانعزال، الدفاعية عند الحديث عن الشاشات، مشاكل في النوم أو الدراسة، مؤكدة أهمية الحوار الهادئ مع الطفل، وفهم دوافعه العاطفية، واللجوء إلى مختصين في حال ظهور علامات خطر واضحة.



ويُعيد هذا البحث تسليط الضوء على قضية متنامية في المجتمعات الحديثة، ويشدد على أن دور الأسرة في تنظيم استخدام التكنولوجيا بات ضرورة لا رفاهية.

لبنان 24