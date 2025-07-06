تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

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تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- محمد معن السعيدات يهنئ الخال الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم بمناسبه التخريج من جامعه Chuvash State University تخصص طب وجراحة الاسنان
الف مبروك .
الف مبروك .
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