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تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

2025-07-06 08:07:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- محمد معن السعيدات يهنئ الخال الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم بمناسبه التخريج من جامعه Chuvash State University تخصص طب وجراحة الاسنان
الف مبروك .

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