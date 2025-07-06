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كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟

كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟

2025-07-06 08:07:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن تمارين القوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، حتى لدى النساء ذوات الوزن الطبيعي، إذا كانت نسبة الدهون في أجسامهن مرتفعة.


وقالت الدكتورة إليزابيث كومين من مؤسسة أبحاث سرطان الثدي إن "بناء العضلات أهم من النحافة"، مشيرة إلى أن قلة الكتلة العضلية وزيادة الدهون قد ترفع خطر الإصابة بالسرطان، حتى مع مؤشر كتلة جسم طبيعي.


وأوضحت أن العضلات تفرز جزيئات مضادة للسرطان، وتعزز الصحة العامة والتمثيل الغذائي، داعية إلى بدء تدريب المقاومة مبكرًا للوقاية من المرض.


الخلاصة:
الدهون المرتفعة ترفع خطر سرطان الثدي حتى لدى النحيفات.
تمارين القوة تساعد في الوقاية بفضل دعمها للمناعة والتمثيل الغذائي.
العضلات عامل وقائي مهم أكثر من الوزن الظاهري.

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