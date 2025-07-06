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في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

2025-07-06 08:07:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت الأكاديمية أوكسانا درابكينا من أن الإفراط في تناول الملح يُعد من الأسباب الرئيسية لأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، الجلطات الدماغية، واحتشاء عضلة القلب.


وأوضحت أن 80% من استهلاك الملح يأتي من الأطعمة المصنعة مثل النقانق، رقائق البطاطا، الصلصات والخضروات المعلبة، وليس من الملح المضاف أثناء الطهي.


ونصحت باستبدال الملح في الطهي بـالليمون، الزنجبيل، الثوم، البصل المجفف والأعشاب، مع قراءة الملصقات الغذائية واختيار المنتجات قليلة الصوديوم، والتحضير المنزلي للطعام لضبط كميات الملح بدقة.

لبنان 24

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