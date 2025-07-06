صيحة كوكتيل الكورتيزول تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون

صيحة كوكتيل الكورتيزول تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون
ويتكون الكوكتيل عادة من ماء جوز الهند، عصير برتقال أو ليمون، رشة ملح، وأحيانًا مغنيسيوم أو بودرة التارتار.
ورغم أن تجارب شخصية أظهرت تحسنًا لدى بعض المستخدمين، حذر خبراء تغذية من المبالغة في فعالية هذا المشروب. حيث أكدت أخصائية التغذية سامانثا كاسِتي أن بعض المكونات مثل المغنيسيوم تساعد في تهدئة الأعصاب، وماء جوز الهند يرطّب الجسم، لكنها شددت على أن مشروبًا واحدًا لا يخفض الكورتيزول بشكل مباشر.
بدوره، أشار الطبيب مير علي إلى أن الكوكتيل قد يُقلل الشهية، لكنه لا يُغني عن اتباع نظام غذائي صحي، فيما شددت جولي أبتون على غياب الأدلة السريرية التي تثبت فاعلية هذا المشروب في تقليل التوتر أو فقدان الوزن.
ورغم أن المشروب يُعتبر آمنًا عند تحضيره في المنزل وتناوله باعتدال، إلا أن هناك محاذير صحية لمرضى السكري، ومرضى الكلى، أو من يتناولون المغنيسيوم بكثرة.
ويُجمع الخبراء على أن التوازن الحقيقي لهرمون الكورتيزول يعتمد على نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد، تقليل الكافيين، ممارسة الرياضة، وتناول طعام متوازن، وليس على "مشروبات ترند" قصيرة الأجل.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البراكين السيبيرية وأكبر انقراض عرفه التاريخ .. القصة الكاملة
كيف أصبح الذكاء الاصطناعي لاعبا رئيسيا في حروب الشرق الأوسط السيبرانية؟
بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية
التجارة تبحث مع الجمارك والغذاء تسهيل دخول الأسماك وضمان جودتها
توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
"صندوق حي دبي للمستقبل" يدعم 190 شركة ناشئة بـ1.65 مليار دولار