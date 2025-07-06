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صيحة كوكتيل الكورتيزول تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون

صيحة كوكتيل الكورتيزول تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون

2025-07-06 08:07:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشر ما يُعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول" على مواقع التواصل، خصوصًا "تيك توك"، كمشروب يُروَّج له باعتباره وسيلة طبيعية لخفض التوتر، زيادة الطاقة، والمساعدة في إنقاص الوزن.

ويتكون الكوكتيل عادة من ماء جوز الهند، عصير برتقال أو ليمون، رشة ملح، وأحيانًا مغنيسيوم أو بودرة التارتار.


ورغم أن تجارب شخصية أظهرت تحسنًا لدى بعض المستخدمين، حذر خبراء تغذية من المبالغة في فعالية هذا المشروب. حيث أكدت أخصائية التغذية سامانثا كاسِتي أن بعض المكونات مثل المغنيسيوم تساعد في تهدئة الأعصاب، وماء جوز الهند يرطّب الجسم، لكنها شددت على أن مشروبًا واحدًا لا يخفض الكورتيزول بشكل مباشر.


بدوره، أشار الطبيب مير علي إلى أن الكوكتيل قد يُقلل الشهية، لكنه لا يُغني عن اتباع نظام غذائي صحي، فيما شددت جولي أبتون على غياب الأدلة السريرية التي تثبت فاعلية هذا المشروب في تقليل التوتر أو فقدان الوزن.


ورغم أن المشروب يُعتبر آمنًا عند تحضيره في المنزل وتناوله باعتدال، إلا أن هناك محاذير صحية لمرضى السكري، ومرضى الكلى، أو من يتناولون المغنيسيوم بكثرة.


ويُجمع الخبراء على أن التوازن الحقيقي لهرمون الكورتيزول يعتمد على نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد، تقليل الكافيين، ممارسة الرياضة، وتناول طعام متوازن، وليس على "مشروبات ترند" قصيرة الأجل.
لبنان 24

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