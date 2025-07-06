مايكروسوفت تُغلق عملياتها المباشرة في باكستان بعد 25 عاما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية إنهاء عملياتها المباشرة في باكستان، بعد نحو ربع قرن من النشاط في البلاد، وذلك في إطار إعادة هيكلة نموذجها التشغيلي عالميًا.



وأكدت الشركة، في تصريح لموقع TechCrunch، أن الخدمات للعملاء ستستمر عبر شركاء معتمدين ومكاتب إقليمية مجاورة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الحالية لن تتأثر بهذا التغيير.



ورغم الجدل الذي أثاره القرار، فإن تأثيره على الوظائف محدود، حيث يُطال فقط خمسة موظفين، إذ لم يكن لمايكروسوفت فرق هندسية في باكستان، وكانت تركز فقط على تسويق خدماتها السحابية مثل Azure وOffice 365.



ويأتي القرار ضمن خطة تقشف عالمية، شملت مؤخرًا تسريح حوالي 9 آلاف موظف، خصوصًا في قسم الألعاب.



وكانت الشركة قد بدأت مسبقًا بنقل إدارة التراخيص إلى إيرلندا، وإسناد المهام التشغيلية .



وعلّق جواد رحمن، أول مدير لمايكروسوفت في باكستان، على القرار قائلًا: "هذا ليس مجرد انسحاب تجاري، بل إشارة مقلقة إلى بيئة لم تعد حتى الشركات العالمية الكبرى قادرة على الاستمرار فيها".



ويعكس هذا الانسحاب تحديات قطاع التكنولوجيا في باكستان، الذي لا يزال متأخرًا مقارنة بجيران مثل الهند، فيما تواصل شركات محلية وصينية مثل هواوي قيادة البنية التحتية التقنية في البلاد.

لبنان 24