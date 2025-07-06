تجنب الدفع الزائد.. كيف تشتري اللابتوب الأنسب لك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع تزايد الاعتماد على أجهزة اللابتوب في الدراسة والعمل والترفيه، يقع كثيرون في حيرة عند الشراء، بين تنوّع الماركات والموديلات والأسعار. لتجنّب دفع مبالغ غير ضرورية أو شراء جهاز دون المواصفات المطلوبة، إليك 6 خطوات أساسية لاختيار لابتوب مناسب وذكي:



حدد احتياجاتك الفعلية

ابدأ بتحديد استخدامك اليومي: هل تحتاجه للأعمال المكتبية وتصفح الإنترنت؟ أم للألعاب وتحرير الفيديو؟ هذا سيساعدك على تحديد الفئة المناسبة والمواصفات المطلوبة.

لا تنخدع بالمواصفات التسويقية

بعض الشركات تروّج لأرقام جذابة قد لا تعكس الأداء الحقيقي. ركّز على المكونات الأساسية مثل المعالج (CPU)، الذاكرة (RAM)، ونوع وحدة التخزين (SSD مقابل HDD).

تجنب الموديلات الجديدة جدًا

الأجهزة الحديثة غالبًا ما تكون أغلى، وتضم تقنيات لم تُختبر بعد. الأفضل هو اختيار موديل أُطلق منذ عام أو اثنين، تكون جودته مُثبتة وسعره أقل.

فكّر في الأجهزة المجددة (Refurbished)

اللابتوبات المُجددة من الشركات تأتي بحالة شبه جديدة، وسعر أقل كثيرًا، لكنها تقدم نفس الأداء تقريبًا. فقط تأكد من وجود ضمان رسمي.

قارن الأسعار قبل الشراء

استخدم مواقع مقارنة الأسعار، ولا تغفل عن العروض الموسمية (مثل الجمعة البيضاء أو تخفيضات العودة للمدارس). اختر متاجر موثوقة توفّر الضمان والاستبدال.

جرّب الجهاز عمليًا

حتى مع أفضل المواصفات، قد لا يكون الجهاز مريحًا. اختبر لوحة المفاتيح وجودة الشاشة من حيث الزوايا والسطوع، خصوصًا إذا كنت ستستخدمه لفترات طويلة.



الاختيار الذكي للجهاز لا يعني شراء الأغلى، بل الأكثر توافقًا مع احتياجاتك الفعلية وبأفضل قيمة ممكنة.

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