الحنيطي يستقبل رئيس دفاع القوات المسلحة الهولندية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، رئيس الدفاع للقوات المسلحة الهولندية الفريق أول أونو إيشيلسهايم، والوفد المرافق له.



وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الفريق أول أونو إيشيلسهايم، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجيشين الصديقين.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون لمواجهتها بفاعلية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي، والفريق أول إيشيلسهايم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الهولندي إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية والأمنية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، عمق العلاقات العسكرية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مشيدا بأهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير الكفاءات والقدرات.



من جانبه، عبر الفريق أول إيشيلسهايم، عن تقديره للمستوى الاحترافي الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مشيدا بدورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود الإنسانية المبذولة منذ سنوات.



ودون رئيس الدفاع للقوات المسلحة الهولندية كلمة في سجل كبار الزوار.