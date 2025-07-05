المستشفيات الخاصة تبحث التعاون المشترك مع العون للزهايمر
عمان 5 تموز (بترا)- بحثت جمعية المستشفيات الخاصة سبل التعاون المشترك مع جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، بهدف دعم المصابين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد في مقر جمعية المستشفيات، بحضور رئيسها الدكتور فوزي الحموري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلين عن جمعية العون.
وبحسب بيان لـ"المستشفيات الخاصة"، اليوم السبت، أشاد الحموري، بجهود "العون" في خدمة هذه الفئة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتقديم رعاية شاملة تتناسب مع احتياجات مرضى الزهايمر، مع التركيز على التوعية المجتمعية والتشخيص المبكر.
وأشار إلى التزام "المستشفيات الخاصة" بمواصلة العمل المشترك بما يعزز الرعاية الإنسانية ويخدم المرضى وأسرهم في مختلف أنحاء المملكة، مقترحا توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعيتين، وتنظيم ورش توعوية يشارك بها أطباء وكوادر صحية مختلفة، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية.
من جهتها، أكدت عضو الهيئة الإدارية في جمعية العون، الدكتورة سوسن المجالي، ضرورة تدريب الكوادر الطبية والفنية لضمان التشخيص الدقيق لمراحل وأنواع الزهايمر، لافتة إلى تنفيذ الجمعية برامج توعوية موجهة للأسر والعاملين في القطاع الصحي.
وقدمت أمين سر جمعية العون، لينا مدانات، عرضا لمنصة "EyeLocate" الإلكترونية التي طورت بالتعاون مع مديرية الأمن العام وشركتي IrisGuard وNatHealth، بهدف تتبع المرضى وتوسيع قاعدة البيانات لتقدير التكاليف وتسهيل الاستجابة في حال فقدان المرضى.
بدوره، أشار أمين سر "المستشفيات الخاصة"، الدكتور محمد الذنيبات، إلى أهمية دور أخصائيي التغذية والمعالجين الطبيعيين في التوعية والدعم، داعيا إلى توزيع نشرات تثقيفية داخل المستشفيات.
من جهته، لفت أمين صندوق الجمعية، رفعت المصري، إلى تحديين رئيسيين في رعاية مرضى الزهايمر: التكلفة المرتفعة والتردد المجتمعي في الإفصاح عن الحالات، مؤكدا أهمية تعزيز خدمات الرعاية المنزلية، وإشراك المتطوعين، وتوظيف العلاج بالموسيقى كأداة فعالة.
--(بترا)
ع د/ع أ/ف ق
05/07/2025 16:24:47
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المستشفيات الخاصة تبحث التعاون المشترك مع العون للزهايمر