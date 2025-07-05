المستشفيات الخاصة تبحث التعاون المشترك مع العون للزهايمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- بحثت جمعية المستشفيات الخاصة سبل التعاون المشترك مع جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، بهدف دعم المصابين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد في مقر جمعية المستشفيات، بحضور رئيسها الدكتور فوزي الحموري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلين عن جمعية العون.

وبحسب بيان لـ"المستشفيات الخاصة"، اليوم السبت، أشاد الحموري، بجهود "العون" في خدمة هذه الفئة، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتقديم رعاية شاملة تتناسب مع احتياجات مرضى الزهايمر، مع التركيز على التوعية المجتمعية والتشخيص المبكر.

وأشار إلى التزام "المستشفيات الخاصة" بمواصلة العمل المشترك بما يعزز الرعاية الإنسانية ويخدم المرضى وأسرهم في مختلف أنحاء المملكة، مقترحا توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعيتين، وتنظيم ورش توعوية يشارك بها أطباء وكوادر صحية مختلفة، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية.

من جهتها، أكدت عضو الهيئة الإدارية في جمعية العون، الدكتورة سوسن المجالي، ضرورة تدريب الكوادر الطبية والفنية لضمان التشخيص الدقيق لمراحل وأنواع الزهايمر، لافتة إلى تنفيذ الجمعية برامج توعوية موجهة للأسر والعاملين في القطاع الصحي.

وقدمت أمين سر جمعية العون، لينا مدانات، عرضا لمنصة "EyeLocate" الإلكترونية التي طورت بالتعاون مع مديرية الأمن العام وشركتي IrisGuard وNatHealth، بهدف تتبع المرضى وتوسيع قاعدة البيانات لتقدير التكاليف وتسهيل الاستجابة في حال فقدان المرضى.

بدوره، أشار أمين سر "المستشفيات الخاصة"، الدكتور محمد الذنيبات، إلى أهمية دور أخصائيي التغذية والمعالجين الطبيعيين في التوعية والدعم، داعيا إلى توزيع نشرات تثقيفية داخل المستشفيات.

من جهته، لفت أمين صندوق الجمعية، رفعت المصري، إلى تحديين رئيسيين في رعاية مرضى الزهايمر: التكلفة المرتفعة والتردد المجتمعي في الإفصاح عن الحالات، مؤكدا أهمية تعزيز خدمات الرعاية المنزلية، وإشراك المتطوعين، وتوظيف العلاج بالموسيقى كأداة فعالة.

--(بترا)

ع د/ع أ/ف ق

05/07/2025 16:24:47