الترخيص المتنقل للمركبات في لواء بني كنانة غداً
إربد 5 تموز (بترا)- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين أو المركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورا.
--(بترا)
س ع/ع أ/ف ق
05/07/2025 16:46:58
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