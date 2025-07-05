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الترخيص المتنقل للمركبات في لواء بني كنانة غداً

الترخيص المتنقل للمركبات في لواء بني كنانة غداً

2025-07-05 10:06:22
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 5 تموز (بترا)- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين أو المركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورا.
--(بترا)
س ع/ع أ/ف ق
05/07/2025 16:46:58

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