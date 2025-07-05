مشروع ذاكرة المكان وجمالياته.. نقلة نوعية في برامج مهرجان جرش الثقافية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- تنظّم رابطة الكتّاب الأردنيين، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، فعاليات مشروع "ذاكرة المكان وجمالياته"، ضمن الدورة 39 للمهرجان، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، اليوم السبت، تنطلق فعاليات المشروع يوم الاثنين 28 تموز المقبل، من قاعة بلدية إربد، بندوة حول ذاكرة المكان وجمالياته في إربد، من خلال تاريخها، وتراثها المعماري، وتراثها الشعبي والشفوي، وتنتقل بالترتيب إلى المفرق، والزرقاء، ومادبا، والطفيلة، وتُختتم في اليوم السادس في معان.

وقال نائب رئيس الرابطة، ومنسق المشروع، الدكتور رياض ياسين، في البيان، إن هذا المشروع، الذي يُطلق لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان جرش، يُعد ثمرة تعاون بنّاء بين رابطة الكتّاب الأردنيين واللجنة العليا للمهرجان، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعميق البعد الثقافي للمهرجان، وتجذير الوعي الوطني بالتراث المادي واللامادي للمكان الأردني.

وأضاف ياسين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار البرنامج الثقافي للمهرجان، الذي يشهد هذا العام تنوّعًا لافتًا في فعالياته، من خلال إدراج أنشطة ومبادرات جديدة تتجاوز الأطر التقليدية، التي كانت تقتصر في الغالب على الشعر والأمسيات الأدبية، لتمتد نحو مشروعات بحثية توثيقية، تلامس روح المكان، وتحاكي عمق الذاكرة الجمعية الأردنية.

وأشار إلى أن رابطة الكتّاب تقدّمت بمشاريع ثقافية مبتكرة، ذات طابع وطني وتنموي، في محاولة لإشراك أكبر شريحة ممكنة من الأدباء والباحثين والمثقفين في مختلف المحافظات، والانتقال بالمهرجان من مركزية المشاركة إلى فضاء أوسع من التمثيل الثقافي المتوازن.

وبيّن أن المشروع يأتي ليُكمّل السردية الأردنية عبر قراءة معمّقة لتاريخ المكان الأردني وجمالياته، من خلال تناول الملامح السياسية، والحضارية، والتراثية، والمعمارية، لكل محافظة أردنية يتم تسليط الضوء عليها.

وأوضح أنه تم اختيار ست محافظات في هذه الدورة، هي: إربد، والمفرق، ومادبا، والزرقاء، والطفيلة، ومعان، بوصفها محطات للقراءة والتأمّل والتوثيق، تُقام فيها ندوات متخصصة، تُعقد على شكل مهرجانات مصغّرة، تهدف إلى تقديم قراءة متعددة الأبعاد لتاريخ هذه المدن، وآثارها، وشواهدها الحضارية، وكنوزها التراثية، وفولكلورها الشعبي، وذاكرتها الشفوية.

وبيّن أن الغاية من هذا المشروع لا تقتصر على البعد التوثيقي أو الأكاديمي، بل تتعدّاه إلى تنمية الوعي بالمكان، وتعزيز الانتماء الوطني، والإسهام في التنمية الثقافية المستدامة، من خلال إعادة إحياء العلاقة بين الإنسان والمكان، والتأكيد على البعد الثقافي والرمزي للمواقع الأردنية، التي تشكّل معًا النسيج التاريخي والروحي للأردن.

ونوّه بأن مشروع "ذاكرة المكان وجمالياته"، بما يحمله من رؤية ومنهجية، يُمثّل إضافة نوعية لمهرجان جرش، ليس فقط بوصفه تظاهرة فنية، بل كمنصة وطنية شاملة تعبّر عن وجدان الأردنيين، وتُسهم في الترويج للهوية الأردنية بمكوناتها الثقافية والتراثية، على المستويين المحلي والدولي.

--(بترا)

م ت/ن ح/ف ق

05/07/2025 16:54:29





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