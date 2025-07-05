زوجة ديوغو جوتا وأفراد عائلته ينضمون إلى لاعبي ليفربول في جنازته

MENAFN - Al-Bayan) انضمت زوجة ديوغو جوتا وعائلته إلى لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في جنازة المهاجم وشقيقه، أندريه سيلفا، في البرتغال، بعد وفاتهما في حادث سيارة في إسبانيا.

ولقي جوتا، والد لثلاثة أطفال والذي تزوج من روت كاردوسو قبل 11 يوما من وقوع الحادث، حتفه مع شقيقه، أندريه سيلفا، بعدما اشتعلت السيارة اللامبورجيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس .

دق جرس الكنيسة وصفقت الحشود بينما كان نعشا الشقيقين يُحملان إلى كنيسة إيجريجا ماتريز دي جوندامار في بلدة جوندامار بالقرب من بورتو صباح السبت، وتبعهم المشيعون، وكان بعضهم يضع ذراعه حول الآخر.

ومن بين الآخرين الذين شُوهدوا وهم يصلون إلى الكنيسة، مدرب ليفربول أرني سلوت، والقائد فيرجيل فان دايك، وزملاؤهم في الفريق بما في ذلك أندي روبرتسون، وكونور برادلي، ورايان جرافنبرخ، وكودي جاكبو، وكيرتيس جونز، وداروين نونيز، وجو جوميز.

كما حضر الجنازة الخاصة بالنجم الدولي البرتغالي عدد من زملائه في المنتخب، من بينهم برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وروبن دياز وبرناردو سيلفا، من مانشستر سيتي، وجواو فيليكس وريناتو فيجا، من تشيلسي، ونيلسون سيميدو من وولفرهامبتون، وجواو موتينيو، وروي باتريسيو، وروبن نيفيز، بالإضافة إلى لاعب ليفربول السابق فابينيو، ورئيس بورتو أندريه فيلاش بواش، ومدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز.

حمل بعض اللاعبين أكاليل زهور على شكل قمصان كرة قدم أثناء وصولهم إلى الكنيسة.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع أفراد العائلة والأصدقاء في مراسم تأبين الأخوين يوم الجمعة، حيث اصطف المعزون في طابور خارج الكنيسة البرتغالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أبيه ميديا) أن والدي الشقيقين حضرا مراسم التأبين في كنيسة ساو كوسمي، كابيلا دا ريسوريساو، في بلدة جوندومار بالقرب من بورتو، أمس الجمعة، وكان من بين الحاضرين أيضا الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيجرو، ووكيل أعمال جوتا.

وحمل الحاضرون أوراق الخدمة التي تضمنت صورا للشقيقين، وكانت أكبرها صورة لجوتا وهو يبتسم مرتديا قميص ليفربول، ويشكل بيديه علامة قلب.

وأرجأ فريق ليفربول عودة اللاعبين للتدريبات استعدادا للموسم الجديد، عقب وفاة جوتا، وقدم العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين تعازيهم.

وتم ترك بحر من أكاليل الزهور خارج ملعب أنفيلد، حيث حرص العديد من جماهير ليفربول ومشجعي الأندية الأخرى لتقديم التعازي .

وتم تنكيس الأعلام إلى نصف السارية في الملعب، وأُغلقت جميع متاجر النادي والمتاحف وتم منع الجولات حتى يوم الاثنين .

وتم العثور على جوتا وسيلفا متوفيين بعد أن تحطمت سيارتهما على الطريق السريع أيه-52 في بالاثيوس دي سانابريا بالقرب من مدينة زامورا، وذلك في الساعة 40ر12 ساعة صباح يوم الخميس.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في احتمالية أن السيارة انحرفت عن الطريق بسبب انفجار الإطار بينما كانت تحاول تخطي سيارة أخرى، وأكد مصدر من الوفد الفرعي الحكومي في زامورا أن "حادثا محتملا يتعلق بالسرعة الزائدة" يخضع للتحقيق.