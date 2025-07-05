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اليابان تتوقع المزيد من الزلازل القوية

اليابان تتوقع المزيد من الزلازل القوية

2025-07-05 10:01:24
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت الحكومة اليابانية اليوم وقوع المزيد من الزلازل القوية في المياه الواقعة جنوب غربي جزر اليابان الرئيسية لكنها استبعدت وقوع كارثة كبرى.

وقال أياتاكا إبيتا مدير قسم رصد الزلازل وموجات المد العاتية“التسونامي” في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد أن ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة المنطقة اليوم.. "معرفتنا العلمية الحالية تؤكد صعوبة التنبؤ بتوقيت أو مكان أو حجم الزلزال تحديدا".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نطلب من الناس أن يستندوا في فهمهم إلى أدلة علمية".

وكانت السلطات اليابانية أجلت أمس بعض السكان من جزر نائية قريبة من مركز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة قبالة جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصى جنوب اليابان.

وكان الزلزال الذي وقع يوم الخميس الماضي واحدا من أكثر من ألف هزة أرضية في جزر إقليم كاجوشيما في الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر في اليابان، واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم إذ تسجل نحو خُمس الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات فأكثر في العالم.

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