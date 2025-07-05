اليابان تتوقع المزيد من الزلازل القوية
توقعت الحكومة اليابانية اليوم وقوع المزيد من الزلازل القوية في المياه الواقعة جنوب غربي جزر اليابان الرئيسية لكنها استبعدت وقوع كارثة كبرى.
وقال أياتاكا إبيتا مدير قسم رصد الزلازل وموجات المد العاتية“التسونامي” في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد أن ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة المنطقة اليوم.. "معرفتنا العلمية الحالية تؤكد صعوبة التنبؤ بتوقيت أو مكان أو حجم الزلزال تحديدا".
وأضاف في مؤتمر صحفي "نطلب من الناس أن يستندوا في فهمهم إلى أدلة علمية".
وكانت السلطات اليابانية أجلت أمس بعض السكان من جزر نائية قريبة من مركز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة قبالة جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصى جنوب اليابان.
وكان الزلزال الذي وقع يوم الخميس الماضي واحدا من أكثر من ألف هزة أرضية في جزر إقليم كاجوشيما في الأسبوعين الماضيين.
وتعتبر في اليابان، واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم إذ تسجل نحو خُمس الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات فأكثر في العالم.
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