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لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا

لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا

2025-07-05 08:07:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعمل جسم الإنسان باستمرار على تنقية نفسه من السموم عبر أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى، لكن نمط الحياة العصري قد يُرهق هذه الأجهزة ويضعف كفاءتها. وتبرز الفواكه الطبيعية كوسيلة فعالة وآمنة لدعم هذه الأعضاء الحيوية. فالبطيخ، على سبيل المثال، يروّي الكبد وينظفه من السموم بفضل خواصه المدرّة للبول ومكوناته المفيدة كالسيترولين، بينما يعزز العنب من ترطيب الكبد ويحمي الكلى بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها.


كما تساعد البابايا عبر إنزيم البابين والفلافونويدات في إزالة السموم، والرمان يمتاز بقدرته على تطهير الكلى وتقليل الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بهذه الفواكه لتعزيز صحة الكبد والكلى والحفاظ على التوازن الطبيعي للجسم.

الوطن

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