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لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعمل جسم الإنسان باستمرار على تنقية نفسه من السموم عبر أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى، لكن نمط الحياة العصري قد يُرهق هذه الأجهزة ويضعف كفاءتها. وتبرز الفواكه الطبيعية كوسيلة فعالة وآمنة لدعم هذه الأعضاء الحيوية. فالبطيخ، على سبيل المثال، يروّي الكبد وينظفه من السموم بفضل خواصه المدرّة للبول ومكوناته المفيدة كالسيترولين، بينما يعزز العنب من ترطيب الكبد ويحمي الكلى بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها.
كما تساعد البابايا عبر إنزيم البابين والفلافونويدات في إزالة السموم، والرمان يمتاز بقدرته على تطهير الكلى وتقليل الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بهذه الفواكه لتعزيز صحة الكبد والكلى والحفاظ على التوازن الطبيعي للجسم.
الوطن
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