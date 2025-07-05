استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 332 في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة 332 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيد و135,957 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.