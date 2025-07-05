توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة توزيع الكهرباء إن خطأ ارتكبه أحد المقاولين أثناء تنفيذ أعمال إنشائية، فجر اليوم السبت، دون التنسيق المسبق مع الشركة، أدى إلى إلحاق ضرر بالخط الرئيسي المغذي لمحطة الزارة ماعين، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مضخات المياه في المحطة.



وأضافت، في بيانٍ صحفي، أن فرق الشركة الفنية باشرت بأعمال الإصلاح فور وقوع العطل، وهي تعمل بكامل طاقتها لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن، مشددةً على أن الشركة تتابع الموقف ميدانيًا بشكل مكثف، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة.



وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "مياهنا"، في بيانٍ صحفي، أن محطة الزارة ماعين توقفت عن ضخ المياه منذ الساعة الثالثة فجرًا، نتيجة انقطاع الكهرباء، ما أثّر على برنامج توزيع المياه في عدد من مناطق العاصمة عمّان ولواء الرصيفة، نظرًا لأهمية المحطة التي تُعد من المصادر الرئيسية لضخ نحو 4200 متر مكعب من المياه في الساعة.



وأهابت شركة توزيع الكهرباء، في بيانها، بجميع المقاولين العاملين ضمن مناطق اختصاصها، بضرورة التنسيق المسبق مع كوادرها الفنية قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، لتجنّب أي أضرار أو أعطال قد تمس شبكة الكهرباء، والحيلولة دون إرباك الخدمات المقدّمة للمشتركين.