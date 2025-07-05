توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين

توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
وأضافت، في بيانٍ صحفي، أن فرق الشركة الفنية باشرت بأعمال الإصلاح فور وقوع العطل، وهي تعمل بكامل طاقتها لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن، مشددةً على أن الشركة تتابع الموقف ميدانيًا بشكل مكثف، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "مياهنا"، في بيانٍ صحفي، أن محطة الزارة ماعين توقفت عن ضخ المياه منذ الساعة الثالثة فجرًا، نتيجة انقطاع الكهرباء، ما أثّر على برنامج توزيع المياه في عدد من مناطق العاصمة عمّان ولواء الرصيفة، نظرًا لأهمية المحطة التي تُعد من المصادر الرئيسية لضخ نحو 4200 متر مكعب من المياه في الساعة.
وأهابت شركة توزيع الكهرباء، في بيانها، بجميع المقاولين العاملين ضمن مناطق اختصاصها، بضرورة التنسيق المسبق مع كوادرها الفنية قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، لتجنّب أي أضرار أو أعطال قد تمس شبكة الكهرباء، والحيلولة دون إرباك الخدمات المقدّمة للمشتركين.
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