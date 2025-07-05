تكثيف الرقابة لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال امتحانات الثانوية العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- أوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إلى شركات توزيع الكهرباء بعدم تنفيذ أي عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة، ورفع الجاهزية الفنية والرقابية إلى أعلى المستويات.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، أكد السعايدة ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والميدانية، ومراقبة أداء الشبكات الكهربائية بشكل مستمر، وتقييم جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة، وذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة، وبما يضمن استمرارية تزويد الخدمة الكهربائية خلال فصل الصيف، مع الأخذ بعين الاعتبار انعقاد امتحانات الثانوية العامة، والحرص على تجنب أي أعطال قد تؤثر على سيرها.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع على مدار الساعة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ، مؤشرات الأحمال الكهربائية ومعدلات الاستجابة للبلاغات الواردة، لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، والحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

ودعا السعايدة المواطنين إلى التواصل مع شركات توزيع الكهرباء أو من خلال القنوات الرسمية للهيئة للإبلاغ عن أي أعطال أو انقطاعات، مؤكدا أن كوادر الهيئة الفنية والرقابية في حالة استعداد تام، وتعمل بروح المسؤولية وبالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء لضمان صيف آمن ومستقر.

--(بترا)

م ف/ ع أ/ف ق

05/07/2025 14:34:59