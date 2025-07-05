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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

2025-07-05 08:05:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
ن ح/ف ق
05/07/2025 14:57:33

MENAFN05072025000117011021ID1109763331

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