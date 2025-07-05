الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 تموز (بترا)- أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
عمان 5 تموز (بترا)- أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
ن ح/ف ق
05/07/2025 14:57:33
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