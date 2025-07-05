نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% في الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 9.20 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتصل مساهمتها إلى 6.92 مليارات ريال، وشمل ذلك نموا في الأنشطة الصناعية بنسبة 7% والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2%، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%، لتبلغ 2.92 مليار ريال عماني، حيث أثر تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.2% (2.44 مليار ريال) على أداء القطاع، على الرغم من نمو نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 9.5% ليصل إلى 475.3 مليون ريال عماني.